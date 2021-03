Suárez 500 gols: de 'incompatível' no Braça a artilheiro no Atletico

Uruguaio de 34 anos alcançou a marca menos de seis meses depois de ser 'descartado' pelo Barcelona

O Atlético de Madrid venceu o Alavés neste domingo (21) por 1x0, e além de garantir a vitória dos colchoneros, Luis Suárez também alcançou a impressionante marca de 500 gols marcados em sua carreira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Profissional desde 2005, o uruguaio de 34 anos tem passagens importantes por Nacional (2005-06), Ajax (2007-11), Liverpool (2011-14) e pelo Barcelona (2014-20), onde formou com Lionel Messi e Neymar um dos trios de ataque mais memoráveis da história do futebol recente.

A jornada vitoriosa de Luisito no Barça foi interrompida no início de 2020, quando o atacante foi comunicado por Ronald Koeman de que não fazia parte de seus planos para o time na temporada. O episódio criou desconforto até mesmo em Messi, que considerou injusta a forma com que o time tratou o ex-companheiro.

O que tinha tudo para ser uma mancha negativa na carreira de El Pistolero rapidamente se transformou em uma nova oportunidade para mostrar o seu valor. Recrutado pelo Atlético de Madrid, o atacante não demorou nada a causar um grande impacto no time da capital.

Principal nome de um Atleti que lidera a La Liga, Suárez é também o grande artilheiro da equipe, com 19 gols marcados em 31 partidas até aqui. O uruguaio só fica atrás do próprio Lionel Messi, que lidera a artilharia com 21 gols marcados.

Com o gol 500, Suárez junta-se ao seleto grupo de jogadores em atividade que quebraram a marca. Entre os craques estão Cristiano Ronaldo (770), Lionel Messi (732), Zlatan Ibrahimovic (600) e Robert Lewandowski (569).