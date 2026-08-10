Sua situação de repente é fundamentalmente diferente: uma estrela do Bayern de Munique está em uma encruzilhada

No passado recente do Bayern de Munique, houve um roteiro recorrente: jogadores importantes do time titular se aproximam do fim de contrato, são assediados por grandes clubes do exterior, compreensivelmente devem ser mantidos a qualquer custo, recebem renovações altamente lucrativas sob pressão - e então, por diferentes razões, de repente deixam de render como de costume.

Foi o caso, por exemplo, de Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman e, em um nível um pouco menor, também de Eric-Maxim Choupo-Moting. Os salários deles, pouco tempo após as renovações, já não refletiam mais seu peso esportivo, mas consumiam recursos financeiros e, ao mesmo tempo, travavam o planejamento do elenco. Os bávaros queriam vender, os jogadores apontavam com razão para seus contratos. Assim, o Bayern de Munique carregou várias heranças pesadas até que, no fim, eles saíram sem custos de transferência (Goretzka, Choupo-Moting), renovaram com redução salarial (Gnabry) ou foram vendidos por uma quantia de transferência relativamente baixa (Coman).

Com Alphonso Davies, uma evolução semelhante ameaça acontecer: após meses de negociação, acompanhados pelo persistente assédio do Real Madrid, ele renovou em fevereiro de 2025 até 2030 com vencimentos extremamente lucrativos. Salário-base divulgado: 15 milhões de euros, que ainda pode aumentar consideravelmente com bônus. Luvas: 22 milhões de euros.

Bayern de Munique: Alphonso Davies patina desde sua ruptura do ligamento cruzado

Pouco depois de renovar, ele rompeu o ligamento cruzado, ficou fora por nove meses, sofreu vários contratempos físicos após seu retorno e, até hoje, não voltou ao antigo nível. No fim da última temporada, Davies sofreu uma ruptura de feixe muscular, motivo pelo qual jogou apenas 16 minutos pelo Canadá na tão aguardada Copa do Mundo em casa e voltou ao Bayern de Munique ainda com problemas físicos.

Enquanto seus companheiros faziam turnê pela Ásia, Davies trabalhou em Munique em seu novo retorno, ao lado do reforço Ismael Saibari e de Jamal Musiala. Nesta semana, ele deve iniciar os treinos com o elenco e estar novamente à disposição até a Supercopa contra o Borussia Dortmund, em 22 de agosto - mas, ainda assim, a reserva pode ameaçá-lo.

Neste verão, Davies se vê em uma situação incomum: pela primeira vez desde sua explosão na temporada da tríplice coroa de 2019/20, ele já não é mais o lateral-esquerdo número um indiscutível. Nos últimos anos, na ausência de Davies, quem aparecia pela esquerda eram mais curingas flexíveis: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ou Josip Stanisic.

Neste verão, porém, os bávaros contrataram Nathaniel Brown por 50 milhões de euros, um jogador que deve travar uma disputa totalmente aberta com Davies e que, no momento, inclusive é considerado o favorito. Brown foi o ponto positivo de uma equipe fraca do Eintracht Frankfurt na última temporada e o ponto positivo de uma seleção alemã fraca na Copa do Mundo.

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Brown superou Davies recentemente até mesmo em sua principal especialidade

Ao contrário de Davies, que ainda se recupera de problemas físicos, Brown conseguiu ganhar ritmo na viagem à Ásia e se credenciar junto ao técnico Vincent Kompany. Independentemente de sua melhor condição física, Brown é mais refinado tecnicamente e tem melhor compreensão de jogo do que Davies, que, por sua vez, se destaca mais pelo atletismo e pela velocidade. Jogadores com um perfil de qualidades como o de Davies dependem ainda mais do que outros da forma física; problemas de saúde os freiam em excesso (no sentido mais literal da palavra) - e foi exatamente isso que aconteceu recentemente com Davies.

Uma estatística comprova isso de forma muito especial: em suas seis primeiras temporadas no Bayern de Munique, Davies sempre esteve entre os jogadores mais rápidos da Bundesliga. Sua velocidade máxima anual variou entre 35,97 km/h e o valor absoluto de 36,53 km/h na temporada 2022/23. Desde seu retorno, porém, ele chegou no máximo a 35,11 km/h. Uma queda drástica e apenas a 39ª colocação em toda a liga na última temporada. Já na 11ª posição, com 35,78 km/h: Nathaniel Brown.

De fato, o reforço não só apresenta um repertório de qualidades mais amplo do que Davies, como recentemente o superou até mesmo em sua principal especialidade. Talvez para colocar essa circunstância de forma discreta diante do grande público, Brown citou em sua apresentação oficial, além de "sensibilidade para os espaços", também a "velocidade" como sua maior qualidade.

Temporada Velocidade máxima de Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

Venda de Alphonso Davies neste verão está "descartada"

Teoricamente, Davies também poderia ter chances de atuar nesta temporada em outra posição: pela ponta esquerda, onde no passado jogou regularmente pela seleção canadense. Luis Diaz é incontestável por ali. Mas, se ele precisar de descanso ou até desfalcar o time, as opções ficam escassas.

A alternativa nominal planejada é o prata da casa Arijon Ibrahimovic, sem experiência no mais alto nível. Jogadores de meio como Musiala, Gnabry ou Saibari também podem quebrar o galho. No amistoso contra o Jeju SK FC, Kompany testou Bara Ndiaye pela esquerda do ataque, e o ainda jovem Maycon Cardozo, de apenas 17 anos, também deixou boas impressões na preparação. Não é impossível que Kompany experimente Davies ali em algum momento.

De modo geral, no Bayern de Munique ainda se acredita (ou melhor: se espera) em um retorno de Davies ao antigo nível. Uma venda nesta janela de transferências estaria, portanto, "descartada", como o diretor esportivo Max Eberl destacou justamente na apresentação de Brown. Até porque também há fatores menos tangíveis que falam a favor de Davies. Com seu jeito positivo, ele é visto como alguém que levanta o astral. Por sua nacionalidade, é importante para o alcance no mercado norte-americano, de forma muito semelhante ao que Min-Jae Kim representa no mercado asiático. No fim das contas, porém, o que conta é o desempenho esportivo.

Aos 25 anos, Davies está em uma encruzilhada. Se perder a disputa com Brown e fizer mais uma temporada decepcionante, deve rapidamente se ver em uma situação semelhante à que viveram Gnabry, Goretzka, Coman ou Choupo-Moting. Internamente, ele passaria a ser considerado caro demais para seu peso esportivo e, com isso, automaticamente seria tratado como candidato à venda. Nesse caso, porém, Davies poderia apontar tranquilamente para seu contrato altamente lucrativo, válido até 2030.