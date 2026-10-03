O técnico da seleção irlandesa, Heimir Hallgrimsson, estava à disposição para perguntas no sábado, até que jornalistas de Israel pediram sua avaliação sobre o suposto atentado de quarta-feira contra uma aeronave da Flydubai com 174 passageiros a bordo.

"O que o senhor diz às pessoas que o apoiam? A ideologia delas se baseia em assassinato", disse um jornalista, e acrescentou: "Só nesta semana, um deles tentou matar 170 passageiros israelenses, entre eles 27 crianças inocentes e milhares de outros." Perguntas desse tipo não seriam aceitas, respondeu o porta-voz de imprensa irlandês.

Em seguida, outro jornalista se dirigiu ao treinador irlandês: "Seus jogadores chamam nossos jogadores de macacos durante o jogo...", disse ele, mas foi então interrompido por um dirigente, que insistiu repetidamente: "Isso é totalmente falso." Ao mesmo tempo, o microfone foi tirado do repórter. "Não me toque", gritou ele, após o que a delegação irlandesa encerrou abruptamente a coletiva de imprensa.

O copiloto da aeronave da Flydubai havia atacado o piloto com o machado de emergência em um voo de Dubai para Israel. No entanto, ele pôde ser dominado por passageiros, de modo que a aeronave pousou em segurança mais tarde. As autoridades dos Emirados classificaram o incidente como um "ato terrorista".

Qual é a posição política da Irlanda?

As tensões antes da partida de domingo (20h45/DAZN), que será disputada em Backa Topola, na Sérvia, devido a preocupações de segurança, aumentaram nas últimas semanas. No jogo de ida, na Hungria, os jogadores haviam dispensado os gestos habituais de fair play. Os irlandeses, por exemplo, baixaram a cabeça durante a execução do hino israelense. Autoridades israelenses condenaram as ações. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusou Dublin de estar "do lado errado da história".

Por causa da ação militar de Israel na Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas, houve na Irlanda, previamente, pedidos de boicote. A República da Irlanda está, desde o início da ofensiva militar israelense em outubro de 2023, entre os países europeus que expressaram de forma particularmente clara seu apoio aos palestinos. O direito de existência de Israel é enfatizado expressamente e, ao mesmo tempo, Dublin reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em 2024.