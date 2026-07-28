Assim, o clube da primeira divisão italiana vai concluir a transferência do ponta nascido em 2007 já nesta terça-feira. Diallo não deixará o Dortmund por empréstimo, mas se transferirá em definitivo para o norte da Itália. Recentemente, ele foi campeão da Euro Sub-19 com a Espanha.

Com isso, o departamento de base dos aurinegros perde um de seus talentos mais proeminentes para a Serie A antes que o jovem conseguisse alcançar a afirmação definitiva no elenco profissional do Dortmund. Diallo havia se transferido no verão de 2023 das categorias de base do Deportivo Alavés para o centro de formação dos aurinegros.





Na época, a contratação do jogador das seleções de base da Espanha era vista como um verdadeiro golpe de mestre do Dortmund, que conseguiu superar a concorrência de peso da Primera División. Em Dortmund, Diallo passou pelo sub-17 (sete gols e três assistências em 14 jogos oficiais) e pelo sub-19 (13 gols e sete assistências em 52 jogos oficiais), antes de ganhar suas primeiras experiências no futebol profissional com o Dortmund II na 3ª e na 4ª divisões, onde até agora foi utilizado 37 vezes (dois gols e três assistências).