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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sua aposta vai dar certo? Técnico do Al Ahli define substituto de Ivan Toney na partida contra o Al Fayha

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
I. Toney
F. Al-Buraikan
M. Pusic
Arábia Saudita
England
Países Baixos

O holandês Marino Pusic, técnico do Al Ahli, definiu o substituto de Ivan Toney, que está lesionado, para o duelo da equipe contra o Al Feiha, nesta segunda-feira, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

De acordo com fontes especiais do jornal "Arriyadiyah", Pusic deve apostar em Firas Al Buraikan no lugar do inglês Ivan Toney.

 A ausência de Toney na partida foi confirmada após ele sofrer uma lesão na articulação da bacia durante o treino de sábado, conforme informou o clube por meio de sua conta oficial na plataforma "X", neste domingo.

Al Buraikan soma 266 minutos distribuídos em oito partidas pelo campeonato nesta temporada, sendo três como titular, com uma assistência.

O treinador holandês deu os toques finais em seus planos técnicos e táticos durante o treino realizado no estádio do clube, no domingo, antes de a delegação iniciar os preparativos para viajar a Al Qassim e, de lá, seguir por via terrestre até Al Majmaah para o confronto com o Al Feiha.

O Al Ahli ocupa a sexta colocação, com 15 pontos em oito jogos, após o adiamento da partida contra o Al Nassr na rodada passada, enquanto o Al Feiha aparece na 14ª posição, com sete pontos, antes do aguardado duelo no estádio da Cidade Esportiva de Al Majmaah.

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