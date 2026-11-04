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Sturm Graz x NK Celje: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

Destaques da semana: o que aconteceu com Sturm Graz e NK Celje?

O Sturm Graz chega com uma campanha irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Mais recentemente, empatou em 1 a 1 com o Wolfsberger AC pela Bundesliga. O triunfo por 1 a 0 sobre o Marseille na Europa League é o principal destaque positivo, enquanto o 3 a 2 contra o Austria Lustenau, pela Copa, foi registrado como derrota. Em cinco partidas, o Sturm Graz marcou 13 gols e sofreu sete.

O NK Celje também atravessa uma fase de altos e baixos: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou com uma vitória por 4 a 0 sobre o Nafta na SNL eslovena. O empate em 2 a 2 com o RB Salzburg na Europa League segue como o resultado de maior destaque, mas depois veio uma derrota por 3 a 0 para o Omonia Nicósia. Nesse período, o Celje marcou sete gols e sofreu seis.

Sturm Graz x NK Celje: escalações

Sturm Graz x NK Celje: momento das equipes

Sturm Graz x NK Celje: histórico de confrontos diretos

Sturm Graz x NK Celje: as tabelas