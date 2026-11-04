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Sturm Graz x NK Celje ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Sturm Graz x NK Celje
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NK Celje
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O Sturm Graz enfrenta o NK Celje pela Europa League. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Sturm Graz x NK Celje: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
Graz-Liebenau Stadium

Destaques da semana: o que aconteceu com Sturm Graz e NK Celje?

O Sturm Graz chega com uma campanha irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Mais recentemente, empatou em 1 a 1 com o Wolfsberger AC pela Bundesliga. O triunfo por 1 a 0 sobre o Marseille na Europa League é o principal destaque positivo, enquanto o 3 a 2 contra o Austria Lustenau, pela Copa, foi registrado como derrota. Em cinco partidas, o Sturm Graz marcou 13 gols e sofreu sete.

O NK Celje também atravessa uma fase de altos e baixos: uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou com uma vitória por 4 a 0 sobre o Nafta na SNL eslovena. O empate em 2 a 2 com o RB Salzburg na Europa League segue como o resultado de maior destaque, mas depois veio uma derrota por 3 a 0 para o Omonia Nicósia. Nesse período, o Celje marcou sete gols e sofreu seis.

SGR

SGR - Sequência

GAK
V6-1
OM
V1-0
RIE
E2-2
LUS
D3-2
WAC
E1-1
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CEL

CEL - Sequência

OMO
D0-3
MAR
E0-0
SAL
E2-2
OLJ
E1-1
NAF
V4-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sturm Graz x NK Celje: escalações

Prováveis escalações de Sturm Graz x NK Celje

Técnico

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz x NK Celje: momento das equipes

SGR

SGR - Sequência

GAK
V6-1
OM
V1-0
RIE
E2-2
LUS
D3-2
WAC
E1-1
Gol marcado (sofrido)
12/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CEL

CEL - Sequência

OMO
D0-3
MAR
E0-0
SAL
E2-2
OLJ
E1-1
NAF
V4-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sturm Graz x NK Celje: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Sturm GrazEmpateNK Celje
2
1
0
Amistosos de clubes
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
NK Celje badge
NK Celje
CEL
0
FJ
Amistosos de clubes
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
NK Celje badge
NK Celje
CEL
2
FJ
Amistosos de clubes
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
NK Celje badge
NK Celje
CEL
1
FJ
9Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram2/3

Sturm Graz x NK Celje: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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