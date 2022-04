Strasbourg x PSG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

O Strasbourg recebe o PSG nesta sexta-feira (29), no Stade de la Meinau, a partir das 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Strasbourg x PSG DATA Sexta-feira, 29 de abril de 2022 LOCAL Stade de la Meinau - Estrasburgo, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada e o Star+, no streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (29), no Stade de la Meinau.

MAIS INFORMAÇÕES

O Strasbourg é o 6º colocado do Campeonato Francês, com 56 pontos. A equipe perdeu um jogo nas últimas 12 partidas e disputa firmemente uma classificação para competições europeias

O PSG, por sua vez, é o líder isolado, com 74 pontos marcados. O time volta a campo pela primeira vez após assegurar matematicamente o título da temporada 2021/2022 da Ligue 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 1 Lens Ligue 1 23 de abril de 2022 Angers 0 x 3 PSG Ligue 1 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Troyes Ligue 1 8 de maio de 2022 15h45 (de Brasília) Montpellier x PSG Ligue 1 14 de maio de 2022 16h (de Brasília)

STRASBOURG

JOGO CAMPEONATO DATA Strasbourg 2 x 1 Rennes Ligue 1 20 de abril de 2022 Lille 1 x 0 Strasbourg Ligue 1 24 de abril de 2022

Próximas partidas