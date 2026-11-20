Como assistir a Strasbourg x Brest com uma VPN

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Prévia do jogo

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

O Strasbourg recebe o Brest no Stade de la Meinau em uma partida da Ligue 1 que tem grande importância para as duas equipes na tabela.

A equipe de Hugo Oliveira venceu apenas três de seus dez primeiros jogos no campeonato e ocupa a 13ª posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento. Com a pressão sobre o técnico aumentando, o Strasbourg não pode se dar ao luxo de perder.

Na partida mais recente, o Strasbourg perdeu por 3 a 1 para o Toulouse. A equipe foi derrotada em quatro de seus últimos cinco jogos no campeonato. O único resultado positivo foi uma vitória por 5 a 1 em casa sobre o Auxerre no início de novembro, que mostrou um pouco do que esse elenco é capaz de fazer.

O Brest chega em situação bem melhor. A equipe de Julien Lachuer ocupa a nona posição na tabela e venceu três de seus últimos cinco jogos no campeonato, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Lyon e uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Lorient.

Os visitantes também têm marcado muitos gols nas últimas semanas: foram onze nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Esse desempenho ofensivo colocará à prova uma defesa do Strasbourg que tem mostrado fragilidade.

O futuro de Olivier no clube tem sido alvo de questionamentos, o que aumenta a tensão para a partida no Stade de la Meinau. O time da casa precisa de um resultado para aliviar a pressão.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Strasbourg x Brest, incluindo o horário do jogo, notícias das equipes e o desempenho recente.

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