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O Strasbourg, da Ligue 1, entrou em contato com o Swansea City para saber da disponibilidade do técnico Vitor Matos, diante da possível saída do atual treinador, Hugo Oliveira. Segundo relatos, o português de 38 anos quer se transferir para a França, apesar dos esforços do clube galês para mantê-lo na Championship.

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Clube francês mira técnico do Swansea

Segundo o The Athletic, o clube da primeira divisão francesa definiu Matos como seu candidato preferido caso decida demitir o atual treinador, que atravessa um momento difícil. Desde o verão de 2023, o Strasbourg pertence ao consórcio BlueCo, liderado pela Clearlake Capital, que também controla o Chelsea. O clube contratou Oliveira no verão, após a saída de Gary O'Neil para o Ipswich Town, depois que seu antecessor, Liam Rosenior, foi para Stamford Bridge. Oliveira, porém, venceu apenas três de seus primeiros 10 jogos na Ligue 1.

Técnico português transforma clube galês

A reportagem afirma que Matos impressionou desde que chegou ao sul do País de Gales, em novembro de 2025, vindo do Marítimo, da segunda divisão portuguesa, onde havia assumido seu primeiro cargo como treinador de uma equipe principal. Há um ano, ele encontrou um time em 20º lugar, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento da Championship, e o levou à 11ª posição ao fim de sua temporada de estreia.

Em sua primeira temporada completa à frente da equipe, o Swansea venceu oito de seus 15 jogos iniciais na liga e subiu para o sexto lugar, na zona dos playoffs, apenas três pontos atrás do líder Birmingham City.

Influência de Klopp molda estilo de pressão

Antes de comandar o Marítimo, Matos trabalhou no Porto e no RB Salzburg. Depois, passou cinco anos como técnico de desenvolvimento de elite do Liverpool, entre 2019 e 2024, ao lado de Jurgen Klopp e do auxiliar Pep Lijnders. O período em Anfield moldou fortemente sua filosofia de pressão após a perda da bola, elogiada pelo técnico do Blackburn Rovers, Tony Mowbray, depois que o Swansea venceu sua equipe por 4 a 0 no mês passado.

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Ao comparar o clube galês ao Liverpool de Klopp, Mowbray disse: "Meu time anterior no Blackburn, especialmente durante a pandemia de Covid, jogou algumas vezes contra o Liverpool. Não estávamos na Premier League, mas enfrentamos o Liverpool durante a pandemia só para ajudar o time deles a ganhar ritmo. O Liverpool daquela época era absolutamente incrível porque não deixava você respirar, e dá para ver um pouco disso neste time (do Swansea). Parecia haver três jogadores pressionando cada um dos nossos."

Luta contra o rebaixamento aguarda na França

Se Oliveira perder o emprego e Matos concretizar a transferência para a França, o técnico português trocará a disputa pelo acesso na Championship por uma luta contra o rebaixamento na primeira divisão. O Strasbourg ocupa atualmente o 13º lugar na Ligue 1 , apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento após um início de temporada difícil. Enquanto isso, o Swansea aguarda para saber se conseguirá convencer seu técnico a permanecer no País de Gales depois da pausa de novembro para as seleções.