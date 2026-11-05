STJD reduz gancho, e Neymar fica à disposição do Santos contra o Coritiba

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Atacante teve pena diminuída pelo Pleno do tribunal após expulsão em confusão com Rodrigo Nestor, contra o Bahia

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O Santos terá Neymar à disposição para enfrentar o Coritiba no dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a suspensão do atacante, que inicialmente havia sido punido com dois jogos após a expulsão na partida contra o Bahia, em 24 de outubro.

O camisa 10 estava pendurado e recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo, depois de se envolver em um desentendimento com Rodrigo Nestor e jogar a bola em direção ao adversário. Na volta do intervalo, os dois voltaram a se estranhar, e Neymar acabou expulso com cartão vermelho direto. Inconformado com a decisão, o atacante ainda tentou partir para cima do meio-campista, mas foi contido por integrantes das duas equipes.

Com a punição inicial, Neymar ficou fora dos compromissos contra Palmeiras e Bragantino e cumpriria a segunda partida de suspensão diante do Coritiba. O Santos, porém, recorreu ao STJD e conseguiu a redução da pena no julgamento realizado nesta quinta-feira (5), deixando o jogador livre para voltar a campo após a Data Fifa.

Na defesa, o clube apresentou casos semelhantes envolvendo Breno Lopes, do próprio Coritiba, e Artur Cabral, do Botafogo, que receberam suspensão de apenas uma partida. O argumento foi de que a atitude de Neymar ocorreu de maneira instintiva, dentro do contexto da partida, e não teve a intenção de esconder uma ofensa.

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Com o atacante liberado, Cuca ganha mais uma opção para montar a equipe que enfrentará o Coritiba. Na nona colocação, com 47 pontos, o Santos segue na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores e terá o retorno de seu principal jogador para a reta final do Brasileirão.