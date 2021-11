STJD libera torcida do Grêmio na Arena, mas suspende Rafinha contra o São Paulo

O Grêmio vai poder contar com a presença do seu torcedor na partida contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, 2 de dezembro. Em julgamento realizado na tarde desta segunda (29) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelos incidentes causados por torcedores do Tricolor na partida contra o Palmeiras, o Grêmio poderia pegar uma punição de até 10 jogos sem a presença de público em seu estádio.

Mas a punição acabou sendo de interditar o local onde ficam as torcidas organizadas por 10 partidas. Como o Grêmio já está a três jogos na Arena atuando sem público, restam sete partidas para o Grêmio cumprir em relação ao local das organizadas.

Além da interdição da arquibancada Norte, onde ficam as organizadas, o Grêmio também foi punido com uma multa de 100 mil reais.

Grêmio sem lateral direito para enfrentar o São Paulo

O lateral direito Rafinha também foi julgado na tarde desta segunda-feira. O jogador gremista, que estava suspenso no confronto contra o Palmeiras, acabou sendo citado em súmula por invadir o gramado e xingar o árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio. A punição foi de um jogo de suspensão, que terá que cumprir na partida contra o São Paulo.

O problema é que, além de Rafinha, o técnico Vagner Mancini também não contará com o lateral direito Vanderson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isto, o treinador gremista vai ter que improvisar no setor, que será muito provavelmente ocupado pelo atacante Alisson.