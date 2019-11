STJD denuncia Botafogo e Flamengo por cenas de violência no clássico

Após cenas lamentáveis acontecerem no Estádio Nilton Santos neste último clássico entre Botafogo e Flamengo, ambos os clubes foram denunciados no STJD

O clássico entre e ainda não terminou. Não só isso: o que aconteceu na partida pode ter consequências graves para as duas equipes. Após confusão nas tribunas e no vestiário do Engenhão, tanto o Fla quando o serão julgados pelo STJD e podem até perder mandos de campo.

O Botafogo foi responsabilizado por vários fatores: pelo atraso da partida, pelo tumulto acontecido nos vestiários após o duelo e pela confusão nas arquibancadas. O clube foi denunciado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e pode perder o mando de campo por até dez jogos. Além disso, pode ser punido em 100 mil reais, já que a equipe vem constantemente atrasando salários.

Já o Flamengo pode sair com penas mais brandas, já que foi denunciado apenas no artigo 213. O problema é que esse artigo prevê perca de mando de campo e multa. A possível perda do mando seria um duro baque para o Fla, já que o time só tem mais dois jogos a serem disputados em casa na temporada, e uma suspensão, ainda que improvável, faria que a equipe carioca não comemorasse um título muito possível do Brasileirão diante de seu torcedor.

A denúncia será julgada neste próximo dia 21, quinta-feira, e deve acarretar em problemas para as equipes na reta final do Campeonato Brasileiro.