Stije Resink esteve perto de se transferir para o Benfica no inverno, segundo o capitão do FC Groningen — que rompeu o ligamento cruzado em março — no programa Goedemorgen Eredivisie.

Tudo deu errado para o jogador nascido em Amsterdã durante a partida do campeonato contra o FC Volendam. Após um confronto com Robert Mühren, seu joelho torceu completamente. Hans Kraay Júnior perguntou se, naquele momento, Resink viu “o Ajax e o Benfica passarem pela sua cabeça em um flash”.

“Você ouve um ‘estalo’ e sente imediatamente que o joelho está doendo muito”, responde o zagueiro. “Eu soube na hora que aquilo não estava nada bem. Então, é claro que várias coisas passam pela cabeça, especialmente no que diz respeito a uma possível transferência.”

“Naquele mesmo dia, você fica em estado de descrença: como isso pode acontecer, por que eu? Mas, no fim das contas, a cabeça muda muito rápido e você se concentra na cirurgia. Eu fui um assunto em alta por um tempo, sim”, sorri Resink, de 22 anos, quando Kraay insiste na pergunta.

“Havia bastante coisa rolando. O Benfica, como também apareceu na mídia, estava realmente interessado”, confirma ele. “Meu agente conversou diretamente com eles. O Benfica queria me contratar no meio do ano.”

“No fim das contas, o Groningen deixou claro que não iria me vender. Do ponto de vista do clube, eu entendo isso. Estávamos em quinto lugar, queríamos disputar uma competição europeia e eu sou o capitão...

“E o Ajax?”, pergunta Kraay Resink, indo direto ao ponto. “Eles não fizeram nenhuma tentativa no inverno”, responde Resink. “Houve uma conversa”, observa a apresentadora Fresia Cousiño Arias. Resink: “Não comigo, isso é feito pelo meu agente.”

Resink não quer confirmar que conversou com o técnico do Benfica, José Mourinho. “Essa é uma resposta muito fraca, mas vou deixar isso fora da mídia. No fim das contas, era uma questão entre o Groningen e o Benfica chegarem a um acordo.”

Então, não deu certo. “O fato de o Benfica ter demonstrado tanto interesse foi bastante surpreendente”, afirmou Resink. “Principalmente porque tudo aconteceu muito rápido. Havia várias coisas em andamento para o verão. Eu já estava, na minha cabeça, começando a traçar um plano.”

“Mas, duas semanas antes do fim da janela de transferências de inverno, eles foram logo muito concretos. Queriam avançar imediatamente, também porque tinham duas lesões lá, então isso foi bem surpreendente.”