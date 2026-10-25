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Moataz Elgammal
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Steven Gerrard surge como favorito ao cargo de técnico do Burnley após a demissão de Nicky Hayen; ex-treinador do Rangers é cotado para voltar à função

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Steven Gerrard desponta como principal candidato a assumir o comando do Burnley após a demissão de Nicky Hayen, motivada pela derrota por 4 a 1 na casa do Lincoln City. Ex-técnico do Aston Villa e do Rangers, Gerrard está sem comandar uma equipe desde que deixou o Al-Ettifaq, em janeiro de 2025, mas agora pode voltar para assumir um clube que está na zona de rebaixamento da Championship.

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Gerrard é o favorito para assumir o Burnley

Gerrard passou a ser o favorito para substituir Hayen no Turf Moor, com a BetVictor oferecendo cotação de 4/1 para que o treinador de 46 anos assuma o comando. O Burnley demitiu o belga no sábado, após uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Lincoln, apenas 14 jogos depois de contratá-lo no verão.

Hayen conseguiu apenas uma vitória nos 12 jogos que comandou pela liga, deixando o Burnley na zona de rebaixamento da Championship após a queda da Premier League na temporada passada. O clube agora volta a buscar um técnico poucos meses depois da última contratação para o cargo.

Dyche e Bellamy estão entre os concorrentes de Gerrard pelo cargo no Burnley

Dave Challinor, Rob Edwards e Sean Dyche aparecem logo atrás de Gerrard nas apostas, todos com cotação de 6/1. Outros dois ex-jogadores queridos pela torcida do Liverpool também estão entre os candidatos: Craig Bellamy, atual técnico do País de Gales, tem cotação de 10/1, enquanto Robbie Keane aparece como azarão, com 16/1.

Ole Gunnar Solskjaer e Thomas Frank, ex-técnico do Tottenham, também têm cotação de 16/1. Gerrard já havia sido ligado à vaga no Burnley durante o verão, após Scott Parker deixar o Turf Moor na sequência do rebaixamento do clube, mas Hayen acabou sendo o escolhido.

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Gerrard está «muito feliz» longe da função de treinador

Gerrard, que conquistou o título do Campeonato Escocês com o Rangers em 2021 e também comandou o Aston Villa, não dirige uma equipe desde que deixou o Al-Ettifaq, da liga saudita, em janeiro de 2025. Em entrevista ao podcast Open Goal no início de outubro, ele disse: «No momento, estou feliz. Trabalho na TV com a TNT. Assinei um novo contrato. Também tenho algumas outras atividades, alguns trabalhos comerciais.

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«Virei avô há um ano. Estou adorando passar tempo com a família e tenho bastante tempo livre. O equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional é ótimo. Recebi várias propostas e conversei com equipes, mas, no momento, estou muito feliz com o que estou fazendo.»

O Burnley pode convencer Gerrard a voltar a treinar?

O Burnley agora buscará um substituto para Hayen enquanto tenta sair da zona de rebaixamento da Championship. Gerrard decidiu não voltar ao Rangers no ano passado, e suas declarações sugerem que o clube pode ter dificuldades para convencê-lo a deixar sua função de comentarista na TNT Sports.

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