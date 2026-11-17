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Steven Gerrard apresentou uma teoria sobre o motivo que levou o Manchester United a contratar Mauricio Pochettino como novo técnico. O ídolo do Liverpool acredita que uma habilidade fora de campo deu ao argentino vantagem sobre outros candidatos de peso ao cargo em Old Trafford.

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United recorre a Pochettino após início desastroso

O Manchester United demitiu Michael Carrick na semana passada, após um início de temporada desastroso. Apesar de ter levado o United ao terceiro lugar na Premier League e à classificação para a Champions League na temporada passada, Carrick pagou o preço por vencer apenas um dos dez primeiros jogos da equipe no campeonato, além de uma campanha europeia abaixo do esperado.

A direção de Old Trafford agiu rapidamente para encontrar seu substituto e escolheu Pochettino, ex-técnico de Tottenham e Chelsea . Ele deve se reunir com o novo elenco pela primeira vez nesta semana.

Gerrard destaca a vantagem de Pochettino com o idioma

Em participação no The Overlap, Gerrard, ex-capitão do Liverpool, sugeriu que a fluência de Pochettino em espanhol pode ser decisiva para tirar o melhor de jogadores importantes do elenco.

Gerrard disse: "Acho que ele estava na lista do clube havia muito tempo, então já era admirado havia muito tempo. Provavelmente não conseguiram contratá-lo antes por diferentes motivos, por uma questão de momento.

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"Ele sabe lidar bem com os jogadores. Os jogadores gostam de trabalhar com ele. Quando você ouve todas as entrevistas de quando ele saiu do Tottenham, Harry Kane, Dele Alli, Kyle Walker, todos adoravam tê-lo como técnico. E, se ele começar bem no Manchester United, dá para ver que pode ser uma contratação muito positiva.

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"Mas outra coisa que vale mencionar, e que acho interessante, é que, se você olhar para os principais jogadores do Manchester United, sei que alguns estão chegando ao fim dos contratos, mas Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, jogadores como Amad Diallo, ele vai falar espanhol.

"Então, se ele conseguir fazer esses jogadores voltarem à melhor forma, se divertirem e sorrirem de novo, isso representa uma grande parte desse time do Manchester United."

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Por que o United escolheu Pochettino em vez de Howe

A decisão do United também chamou a atenção porque Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle United, estava disponível no mercado . Gerrard acredita que a capacidade de Pochettino de falar diferentes idiomas pode ter sido o fator que diferenciou os dois candidatos na avaliação da diretoria.

"Acho que isso também deve ter influenciado, porque, se você olhar para Eddie Howe, ele também estava disponível, e parecia que queriam seguir o caminho de Pochettino", acrescentou Gerrard. "Fico pensando se a questão de falar espanhol teve alguma influência, porque, quando você olha para muitos dos principais jogadores do time e do elenco do Manchester United...

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"Falar espanhol pode ajudar muito, eu diria. E a capacidade dele de falar diferentes idiomas pode ter sido o motivo pelo qual foi escolhido em vez de Eddie.

"Não sei se Eddie era um candidato forte ou não, mas, olhando de fora, acho que teria sido estupidez não incluí-lo na lista. Também sou um grande admirador de Eddie Howe, mas dá para entender, talvez, por que escolheram Pochettino."

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O desafio imediato de Pochettino em Old Trafford

Pochettino conhecerá seus novos jogadores nesta semana com a tarefa urgente de salvar uma temporada que rapidamente saiu dos trilhos. Com apenas uma vitória em dez jogos da Premier League e terreno a recuperar na Champions League, ele tem pouca margem para errar.

Recuperar a confiança de jogadores experientes, vários deles perto do fim de seus contratos, será fundamental para que o argentino consiga promover uma reação imediata em Old Trafford.