Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-ITTIHAD-HILALAFP
Bart DHanis

Traduzido por

Steven Bergwijn pode ser contratado por um valor muito baixo saindo da Arábia Saudita

Steven Bergwijn pode ser contratado por um valor muito baixo junto ao Al-Ittihad, segundo informa a Voetbal International. O atacante de 28 anos pode ser tirado do clube “por uma fração do preço de compra”.

O ponta chegou no verão de 2024 vindo do Ajax por cerca de 21 milhões de euros. Bergwijn foi muito valioso para o Al-Ittihad em sua primeira temporada, mas agora uma saída parece ser uma possibilidade.

Bergwijn tem contrato até meados de 2027, o que significa que poderia sair de graça na próxima temporada caso o Ittihad não o venda.

Uma eventual volta à Europa poderia recolocar Bergwijn no radar da seleção holandesa, segundo se diz.

Bergwijn despontou no PSV e, depois disso, se transferiu para o Tottenham Hotspur. Na Inglaterra, ele não conseguiu render totalmente, após o que o Ajax pagou nada menos que 32 milhões de euros por ele.

O jogador, com 35 partidas pela Holanda, foi inclusive nomeado capitão do clube de Amsterdã pelo então técnico Maurice Steijn.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google