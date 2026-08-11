Steven Bergwijn pode ser contratado por um valor muito baixo junto ao Al-Ittihad, segundo informa a Voetbal International. O atacante de 28 anos pode ser tirado do clube “por uma fração do preço de compra”.

O ponta chegou no verão de 2024 vindo do Ajax por cerca de 21 milhões de euros. Bergwijn foi muito valioso para o Al-Ittihad em sua primeira temporada, mas agora uma saída parece ser uma possibilidade.

Bergwijn tem contrato até meados de 2027, o que significa que poderia sair de graça na próxima temporada caso o Ittihad não o venda.

Uma eventual volta à Europa poderia recolocar Bergwijn no radar da seleção holandesa, segundo se diz.

Bergwijn despontou no PSV e, depois disso, se transferiu para o Tottenham Hotspur. Na Inglaterra, ele não conseguiu render totalmente, após o que o Ajax pagou nada menos que 32 milhões de euros por ele.

O jogador, com 35 partidas pela Holanda, foi inclusive nomeado capitão do clube de Amsterdã pelo então técnico Maurice Steijn.