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Steven Berghuis leva uma pancadinha durante o treino do Ajax e fica visivelmente irritado com um companheiro de equipe

Ajax
Y. Baas
S. Berghuis

Steven Berghuis não ficou nada contente com o companheiro de equipe Youri Baas durante o treino do Ajax na quarta-feira. Isso fica evidente nas imagens compartilhadas no X.

Um torcedor do Ajax, cuja conta leva o nome de Francesco Farioli, filmou o trecho. “Esse Berghuis é e continua sendo um cara irritante.”

No vídeo, dá para ver que Berghuis é derrubado por Baas enquanto dribla. Em seguida, ele pega a bola diretamente com as mãos. Só então o técnico Míchel apita. “Tudo bem, Youri, tudo bem!”

Enquanto Baas se afasta sem suspeitar de nada, Berghuis continua olhando para ele. Ele parece também gritar algo para o zagueiro, após o que Jorthy Mokio o acalma.

Amistosos de clubes
Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK

Baas, aparentemente, não quer confusão, pois ignora Berghuis completamente. “Deixa pra lá, deixa pra lá”, acaba-se ouvindo da linha lateral.

Durante sua passagem pelo Ajax, esse tipo de incidente nos treinos envolvendo Berghuis raramente veio à tona, mas no Feyenoord isso acontecia com frequência.

Por exemplo, Cor Pot afirmou que Orkun Kökcü “deu um soco na cara” do canhoto, enquanto o próprio Berghuis, certa vez, desferiu um chute forte em Sven van Beek.

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