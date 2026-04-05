Steven Berghuis saiu em defesa de Oscar Gloukh. O israelita foi contratado por cerca de quinze milhões de euros para Amesterdão, mas está longe de um lugar no onze inicial do Ajax.

Na conferência de imprensa após o duelo com o FC Twente (derrota por 1-2), Berghuis relativizou as críticas a Gloukh. “Tomem o Gloukh como exemplo: ele é contratado para uma determinada forma de jogar. A certa altura, esse estilo de jogo é posto de lado.”

O experiente jogador do Ajax considera que Gloukh não consegue render na forma de jogar dos amsterdameses. “Depois volta-se a jogar de outra maneira. Depois passamos a jogar com cinco defesas, ficando com dois médios, e esse não é o perfil do Gloukh.”

“Mas o miúdo sabe jogar à bola, simplesmente isso não encaixa no fio condutor de como se quer jogar”, reconhece Berghuis. “E, por isso, acho que os jogadores estão a render abaixo do que podem e, como equipa, também ficamos aquém.”

Óscar García assumiu recentemente o comando no lugar do treinador interino Fred Grim, mas ainda não conseguiu inverter a tendência. “Claro que fazemos o nosso melhor para acabar o mais alto possível. Estou grato pela energia que o García, juntamente com a sua equipa técnica, tenta pôr nisto para nos preparar e nos incentivar”, elogia Berghuis o espanhol, que também vê os desafios de ser treinador no Ajax.

“Todas as equipas técnicas que estiveram à frente do grupo nesta época fizeram tudo e tentaram. Só que simplesmente não conseguimos corresponder e isso é exposto continuamente”, conclui o capitão do atual quinto classificado da VriendenLoterij Eredivisie.