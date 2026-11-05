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Steve McManaman afirma sentir pena de Viktor Gyokeres e Kai Havertz por causa da abordagem tática cautelosa do Arsenal sob o comando de Mikel Arteta. O ex-jogador da seleção inglesa acredita que os dois atacantes muitas vezes são criticados injustamente quando a equipe prioriza a solidez defensiva em vez de um futebol ofensivo mais fluido.

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Arsenal conquista mais uma vitória na Europa

O Arsenal manteve sua invencibilidade na Champions League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Slavia Prague. Os gols de Noni Madueke e Viktor Gyokeres no primeiro tempo foram suficientes para garantir os três pontos, apesar do gol de Wiktor Nowak nos minutos finais.

Arteta fez seis mudanças na equipe que derrotou o Liverpool no domingo. Gyokeres assumiu o comando do ataque no lugar de Havertz e se destacou com um gol e uma assistência em 45 minutos.

McManaman se solidariza com os atacantes do Arsenal

Apesar da vitória, McManaman acredita que atuar como centroavante no sistema atual de Arteta é extremamente difícil. O ex-ponta do Liverpool admitiu que muitas vezes sente pena de Gyokeres e Havertz por causa da abordagem pragmática da equipe.

“Às vezes, sinto pena dos atacantes do Arsenal porque não é uma equipe que empolga, não é como o Barcelona”, explicou McManaman, segundo o Metro. “Eles defendem muito recuados, defendem como um todo, e há um longo caminho até o outro lado do campo para marcar gols.

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“Nunca serão aquela equipe empolgante, bonita de ver, que joga com fluidez e marca um gol atrás do outro. Por causa disso, Gyokeres e Havertz às vezes levam a culpa. Normalmente, são os meio-campistas e os defensores que comentamos.”

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Gyokeres se destaca em rara partida como titular pelo Arsenal

Gyokeres teve um início de temporada difícil, mas aproveitou a oportunidade na Fortuna Arena. Ele deu o passe para Madueke abrir o placar aos nove minutos e marcou pouco antes do intervalo, em uma bela finalização que bateu na trave antes de entrar.

McManaman elogiou o impacto do jogador da seleção sueca no primeiro tempo, mas destacou suas dificuldades após o intervalo. Ele acredita que Gyokeres precisa que a equipe jogue de forma compacta para render plenamente.

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“No segundo tempo, quando o jogo ficou muito espaçado, eles ficaram abertos e ele isolado na frente, parecia que estava sozinho boa parte do tempo”, observou. “Acho que, quando o Arsenal joga mais como uma unidade, atacando e defendendo junto, ele rende melhor.”

Preparação para enfrentar o Hull

O Arsenal tentará manter sua boa fase nas competições nacionais ao receber o Hull City no sábado. A equipe de Arteta buscará mais três pontos na disputa pelo título da Premier League.