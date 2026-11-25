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O ex-ponta da seleção da Inglaterra Raheem Sterling evitou a prisão imediata após admitir que dirigiu de forma perigosa enquanto inalava óxido nitroso. O jogador de 31 anos deu perda total em sua Lamborghini durante o horário de pico da manhã. Uma juíza criticou sua "decisão totalmente egoísta" antes de impor uma pena de prisão com execução suspensa e uma proibição de dirigir por dois anos.

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Sterling evita prisão imediata por acidente com Lamborghini

Sterling evitou uma pena de prisão imediata na quarta-feira após admitir que dirigiu de forma perigosa, segundo a Reuters. O jogador de 31 anos bateu sua Lamborghini após inalar gás do riso ao volante. Ao comparecer ao Tribunal de Magistrados de Basingstoke, Sterling recebeu uma pena de 12 meses de prisão, com execução suspensa por 18 meses. Ele também foi proibido de dirigir por dois anos e condenado a cumprir 100 horas de trabalho não remunerado.

Sterling, que conquistou quatro títulos da Premier League com o Manchester City e disputou 82 partidas pela seleção da Inglaterra, já havia se declarado culpado em setembro por direção perigosa, posse de óxido nitroso e por não fornecer uma amostra de sangue.

Direção "absolutamente horrível" no horário de pico da manhã

O incidente ocorreu em 28 de maio, durante o horário de pico da manhã, nas rodovias M25 e M3, no sul da Inglaterra. Imagens de uma câmera veicular registraram Sterling mudando de faixa de forma errática e quase batendo no canteiro central da M3.

Uma testemunha que alertou a polícia descreveu a maneira como ele dirigia como "absolutamente horrível" e observou que Sterling inalava o conteúdo de um balão grande que bloqueava grande parte de sua visão da estrada. Depois de sair da rodovia, a Lamborghini de Sterling atingiu uma placa à beira da pista e teve perda total, mas nenhum outro veículo se envolveu no acidente e ninguém ficou ferido.

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A polícia encontrou Sterling sentado no banco do passageiro, segurando dois cilindros de óxido nitroso. A juíza Kirsty Allman condenou sua conduta, afirmando que ele agiu com "desrespeito consciente pela segurança dos demais usuários da via".

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Juíza critica "decisão totalmente egoísta"

A juíza Allman foi dura em sua avaliação do ponta, que jogou pelo clube holandês Feyenoord na temporada passada. Ela disse a Sterling que ele "tomou a decisão deliberada e totalmente egoísta de dirigir seu veículo sem ter dormido o suficiente e enquanto consumia uma droga da classe C ... expondo um grande número de usuários da via a um risco significativo de danos graves".

Mais tarde, Sterling disse à polícia que tinha um "problema com óxido nitroso". Seu advogado, Jason Bartfeld, explicou que o jogador de 31 anos começou a consumir a substância durante um período difícil da carreira.

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"Ele reconheceu os vários mecanismos pouco saudáveis que usava para lidar com as dificuldades ... que levaram a esse delito", disse Bartfeld ao tribunal.

Trabalho não remunerado e recuperação pela frente

Apesar da gravidade dos delitos, Sterling evitou a prisão imediata devido a circunstâncias atenuantes pessoais significativas. A juíza Allman destacou seu trabalho beneficente e o fato de ele estar em acompanhamento por serviços de tratamento de dependência desde o acidente de maio. O ex-jogador do Manchester City agora precisa cumprir suas 100 horas de trabalho não remunerado e não cometer novos delitos nos próximos 18 meses para evitar que a pena de prisão seja executada.