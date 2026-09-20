Artem Stepanov foi às lágrimas no primeiro tempo de Feyenoord x FC Utrecht. O atacante da equipe visitante sofreu uma lesão logo no início e deixou o campo chorando. É duvidoso que ele possa fazer sua estreia pela Ucrânia.

Para Stepanov, o azar bateu à porta em De Kuip após meia hora de jogo. Ele torceu o pé depois de um duelo com o defensor do Feyenoord Givairo Read, e ficou imediatamente claro que a situação era séria.

O centroavante de grande estatura do FC Utrecht sentou no gramado e estava muito emocionado. O atendimento médico já não adiantou mais: Stepanov precisou ser substituído por Anthony Correia.

Stepanov teve um início forte no FC Utrecht, que justamente começou mal a temporada. O atacante marcou em cada um de seus primeiros cinco jogos de liga, igualando assim a marca de Rafael van der Vaart de 2001.

Como recompensa por isso, Stepanov recebeu uma convocação para a seleção da Ucrânia. Na sexta-feira, começa a fase de grupos da Liga das Nações, com a Hungria como adversária.

Resta saber se Stepanov estará em forma a tempo e ainda poderá se apresentar à Ucrânia. O jogador do Utrecht atuou por diversas seleções de base, mas até agora ainda não jogou pela seleção principal.