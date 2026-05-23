John Stegeman estava muito emocionado, logo após a promoção do Willem II para a Vriendenloterij Eredivisie. O técnico vencedor explica ao repórter Hans Kraay Júnior, da ESPN, por que está em lágrimas pela vitória sobre o FC Volendam na final dos play-offs.

“Você ficou muito emocionado depois do jogo. Isso tem um significado especial?”, Kraay pergunta a Stegeman, que comemora com seus jogadores em frente à torcida visitante no Kras Stadion. As emoções acabam sendo demais para o técnico do Willem II. Ele se afasta por um momento, para depois contar sua história.

“Lembrei-me muito do meu pai, que faleceu no ano passado. Ele era meu maior fã. E meu filho se tornou campeão hoje com o SV Epe 1”, disse Stegeman, com lágrimas nos olhos, que começa a sangrar pelo nariz enquanto fala.

“Tudo se juntou. Não importa. Meu filho ainda estava no cemitério esta manhã e mandou uma foto. ‘O vovô está orgulhoso’. É por isso que estou emocionado. Porque ele é meu maior fã, nem mais nem menos. E sinto muita falta dele. E esta é para ele. Desculpem-me por ter chorado”, acrescenta o técnico do time recém-promovido.

“Não faz o menor mal. Homens de verdade choram. Parabéns”, diz Kraay, por fim, a Stegeman, que em seguida se junta à festa.

Pouco tempo depois, são exibidas imagens de Stegeman nas catacumbas do Kras Stadion. É possível ver que o treinador está sorrindo enquanto faz uma videochamada com o filho.