"Stefan de Vrij pode deixar o Inter para jogar no clube 18 vezes campeão nacional: contrato de dois anos já está pronto"

A probabilidade de Stefan de Vrij estar vivendo suas últimas semanas no Inter é cada vez maior. O zagueiro de 34 anos tem um contrato prestes a expirar, que muito provavelmente não será renovado. De acordo com o Tuttosport, o holandês está fortemente na mira do Al-Sadd, do Catar.

“De Vrij provavelmente irá sair, considerando o tempo de jogo que teve nos últimos meses”, escreve o Tuttosport. O veículo de comunicação informa ainda que o Al-Sadd planeja oferecer a ele um contrato de dois anos.

O Al-Sadd, dezoito vezes campeão nacional, é atualmente líder do campeonato do Catar. Além disso, está nas quartas de final da Liga dos Campeões da AFC. Entre outros, Javairô Dilrosun e Roberto Firmino estão sob contrato com o clube.

De Vrij, agora com 34 anos, desempenhou um papel importante na defesa do Nerazzurri nos últimos anos. No entanto, a diretoria do clube parece ter decidido que é hora de uma nova fase.

O Inter pretende realizar uma grande renovação no próximo verão. Vários jogadores experientes com contratos prestes a expirar estão, portanto, prestes a deixar o clube. Além de De Vrij, parece que os nomes envolvidos são Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.

Para De Vrij, isso pode significar o fim de uma era que começou em 2018. O zagueiro tornou-se, nesses anos, uma peça fundamental do Inter e teve temporadas de sucesso na Série A. Nesta temporada, porém, De Vrij não tem saído muito do banco e somou apenas 905 minutos de jogo, distribuídos por quatorze partidas.

No total, De Vrij soma 293 partidas oficiais pelo Inter, nas quais marcou 13 gols e deu 8 assistências.