Stay and Play Cup: Mo Daramy, do Copenhague, é o campeão do torneio de FIFA 20!

Time dinamarquês venceu o campeonato beneficente com uma decisão no gol de ouro contra o Djugården neste domingo (19)

O dinamarquês Mo Daramy, do FC Copenhague, foi coroado o campeão da Stay and Play Cup do FIFA 20 neste domingo (19), depois de derrotar Jesper Karlström, do Djugården, em uma emocionante final decidida no gol de ouro, com um placar de 2 a 1. Chega ao fim o torneio com fins beneficentes, que reuniu ao longo dessa semana 20 jogadores dos clubes mais importantes da Europa.

Daramy, de 18 anos, acabou também sendo uma das surpresas da competição: estreou na fase preliminar eliminando Nikolai Alho (HJK Helsinki), antes de despachar Sergiño Dest ( ), Fabio Silva ( ) e Nabil Bahoui (AIK) antes da final diante de Karlström, que também teve uma campanha surpreendente da repescagem até a grande decisão.

O jovem, natural da Serra Leoa, é cria das categorias de base do Copenhague e fez sua estreia profissional já na temporada passada. Até o momento, ele soma 37 partidas por seu clube e quatro gols marcados.

Daramy: a campanha do título