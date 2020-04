Stay and Play Cup: assim foi a reta final do torneio de jogadores no FIFA 20

Torneio promovido pela EA Sports chegou ao fim com título de Daramy, do FC Copenhague

Com a crise do coronavírus Covid-19, o futebol está paralisado praticamente no mundo inteiro. Assim, fãs do esporte começaram a procurar alternativas: uma das que mais está fazendo sucesso é o Stay and Play Cup, torneio virtual de FIFA 20 com vários craques.

Contando com 20 jogadores de grandes clubes europeus, o torneio teve seu início na última quarta-feira (15) e terminaou neste domingo (19). O título ficou com Mo Daramy, jovem de 18 anos que representou o Copenhague, da , e derrotou Jesper Karlstrom, da seleção sueca e do Djurgarden, na final.

No começo do torneio, dois brasileiros estavam na disputa: Vinícius Júnior, pelo , e Bruno Guimarães, pelo . Confira abaixo o que rolou:

Jogadores participantes

Campeão

FC Copenhagen: Mo Daramy

Quem já foi eliminado?

HJK Helsinki: Nikolai Alho (eliminado na 1ª fase)

: Saîf Khaoui (eliminado na 1ª fase)

Eindhoven: Mohamed Ihattaren (eliminado na 1ª fase)

: Manu Vallejo (eliminado na 1ª fase)

: Cesar Azpilicueta (eliminado nas oitavas de final)

: Juan Bernat (eliminado nas oitavas de final)

Real Madrid: Vinícius Jr (eliminado nas oitavas de final)

: Serge Aurier (eliminado nas oitavas de final)

: Sergiño Dest (eliminado nas oitavas de final)

Atlético de Madrid: João Félix (eliminado nas oitavas de final)

: Achraf Hakimi (eliminado nas oitavas de final)

: Phil Foden (eliminado nas oitavas de final)

: Trent Alexander-Arnold (eliminado nas quartas de final)

Lyon: Bruno Guimarães (eliminado nas quartas de final)

: Fabio Silva (eliminado nas quartas de final)

: Justin Kluivert (eliminado nas quartas de final)

AIK: Nabil Bahoui (eliminado na semifinal)

Brondby: Jesper Lindström (eliminado na semifinal)

Djurgården: Jesper Karlström (derrotado na final)



Calendário de partidas e onde assistir

Clique AQUI para ser direcionado ao canal da EA Sports FIFA na Twitch, que transmite todas as partidas gratuitamente. Além disso, é possível assistir aos replays de outras partidas do torneio.

Horário 15 de abril: primeira rodada 13h Olympique de 2 x 8 Brondby 13h45 Valencia 2 x 5 Djurgarden 14h30 PSV 2 x 4 AIK 15h15 Copenhague 3 x 0 HJK Helsinki

Horário 16 de abril: segunda rodada 13h00 Chelsea 0 x 2 Brondby 13h45 PSG 0 x 2 Roma 14h30 Tottenham 2 x 3 Porto 15h15 Real Madrid 1 x 4 Liverpool

Horário 17 de abril: terceira rodada 13h Manchester City 1 x 2 AIK 13h45 2 x 6 Lyon 14h30 Ajax 2 x 7 Copenhague 15h15 Borussia Dortmund 1 x 2 Djurgarden

Horário 18 de abril: quartas de final 13h00 Brondby 5 x 2 Roma 13h45 Djurgarden 2 (1) x (0) 2 Liverpool 14h30 AIK 4 x 0 Lyon 15h15 Copenhague 3 x 1 Porto