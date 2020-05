Star Wars Day: quando o futebol se misturou com a maior saga da galáxia

Relembre mosaicos inspirados na franquia de George Lucas e até os stormtroopers na final da Libertadores neste dia especial para os fãs de Star Wars

"Que a força esteja com vocês". O dia 4 de maio é mundialmente conhecido por ser o Star Wars Day, porque há uma ligação entre a data de hoje e a frase tão famosa na história do cinema. Em inglês, 4 de maio é "May Fourth" e a frase é "May the force be with you". E para celebrar este dia, a Goal relembra momentos em que o futebol e a franquia se uniram.

Stromtroopers na Libertadores

Está chegando aos cinemas o último capítulo da saga Skywalker, e para comemorar, os Stormtroopers marcaram presença na grande festa do futebol: a final da Conmebol Libertadores 2019.#StarWars: #AAscensãoSkywalker, 19 de dezembro nos cinemas.#Libertadores #Lima2019 pic.twitter.com/aj2afPHL4P — Star Wars (@StarWarsBR) November 25, 2019

Uma das cenas mais curiosas da última final da Libertadores aconteceu antes mesmo da bola rolar. Diversos Stromtroopers, guardas da Primeira Ordem, entraram em campo escoltando a taça que posteriormente seria erguida pelo .

A aparição dos personagens fazia parte da campanha de divulgação do lançamento do filme mais recente da franquia: "Star Wars: A Ascensão Skywalker".

Camisa de time mexicano inspirada em Star Wars

El equipo de fútbol , formó parte del final de la saga Skywalker a través de su nuevo jersey edición especial de Star Wars. ¡Disfruta de #StarWars: #ElAscensoDeSkywalker, solo en cines! #LaSagaLlegaASuFin pic.twitter.com/ssz2u76xdb — Disney News Latino (@DisneyNewsLA) January 1, 2020

O inovou - e muito - em seu uniforme especial na temporada passada. Com o capacete dos Stromtroopers estampados na camisa, a nova vestimenta dos Xolos fazia parte da campanha de divulgação do time no .

O time jogou com a camisa e os stromtroopers, inclusive, entraram em campo com os jogadore e tiraram fotos perfilados junto ao time.

Confira como seriam as camisas dos personagens dos filmes de Star Wars caso eles fossem times de futebol.

Mestre Yoda na Hungria

Ferencvárosin ja Ujpestin välisessä paikallispelissä nähtiin tyylikäs Star Wars -aiheinen tifo 🇭🇺👍 pic.twitter.com/00IvftkhYn — BYYRI (@Byyri) October 21, 2019

Ainda no ano passado, após a divulgação do trailer do último filme, os fãs do Ferencváros, da Hungria, fizeram um mosaico inspirado no ilustre personagem Mestre Yoda. A festa da torcida ainda contou com a imagem da Estrela da Morte, um sagre de luz com sinalizadores e uma faixa com a frase: "A força está conosco".

E, pelo jeito, estava mesmo. O Ferencváros venceu o clássico contra o Újpest por 1 a 0.

Bandeirão de Star Wars na

May the force be with you!



fans produced an incredible Star Wars tifo ahead of their #Ligue1 clash against on Saturday. 👏 pic.twitter.com/DYma61VWYU — Goal (@goal) December 17, 2017

Os torcedores do Rennes fizeram um enorme bandeirão em 2017 com a imagem de Darth Vader, um dos grandes vilões da série. A frase "Star Roaz" faz referência ao estádio do clube, Roazhon Park. Até a Marcha Imperial, tema da Primeira Ordem, foi tocada.

Mas a festa da torcida fora de campo não conseguiu empolgar muito os jogadores do time, que perderam aquela partida por 4 a 1 para o PSG.

Mais Stromtroopers; desta vez na Bulgária

May the Force be with you... Star Wars tifo dari suporter CSKA Sofia, Bulgaria. pic.twitter.com/kq6zZRRsfg — SuporterFC (@SuporterFC) December 16, 2015

O CSKA Sofia venceu o Sozopol em dezembro de 2015 por 3 a 0 nas quartas de final da Copa da Bulgária. Mas o jogo foi o que menos repercutiu. Antes da partida, os torcedores do Sofia abriram um bandeirão com Darth Vader, enquanto que os torcedores ao redor levantaram os rostos dos Stromtroopers, fazendo uma bonita festa.

Duelo de Sabres de Luz na

Happy 4th of May. Let us reflect on the greatest Star Wars-related moment in MLS history, when two brave men did battle at RFK Stadium. As @thomasfloyd10 points out, the best part of this is that Kylo Ren is fighting his grandfather for some reason? #DCU #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/ZwtIZH58QY — Pablo Maurer (@MLSist) May 4, 2019

Os intervalos de eventos esportivos nos EUA sempre são preenchidos com alguma atração para entreter os torcedores. E o resolveu colocar um duelo de entre personagens de Star Wars no gramado de seu estádio.