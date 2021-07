Staff de Pedro Rocha nega que tenha oferecido jogador ao Internacional

Agente revela ainda que há vários clubes no Brasil interessados no atacante

Sem muitas chances e no time B do Spartak Moscou, o atacante Pedro Rocha vem recebendo sondagens de vários clubes no futebol brasileiro. Nos últimos dias, o jogador teve seu nome ligado a Grêmio e Internacional.

Em contato com a reportagem, Hamilton Bernard, empresário de Pedro Rocha, confirmou que há equipes interessadas e fez questão de negar rumores de que teria oferecido o atacante ao Colorado.

"O atleta Pedro Rocha, juntamente com seu staff, comunica que não houve qualquer oferta do seu nome para o Sport Club Internacional. Existem contatos de diversos clubes brasileiros que demonstraram interesse em contar com o atleta, mas, por enquanto, apenas a nível de especulação".

Aos 26 anos de idade, Pedro Rocha teve passagem recente pelo Flamengo, onde fez parte do elenco em 2020. O jogador, que estava emprestado ao clube carioca, acabou retornando ao futebol russo no final do empréstimo. Ele teve muitos problemas com lesões e foi pouco utilizado.

Pedro Rocha foi campeão da Copa Libertadores da América com a camisa do Grêmio, em 2017. No Brasil, além do Tricolor Gaúcho, e o Flamengo, o jogador também vestiu a camisa do Cruzeiro