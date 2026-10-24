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A solidez do bloco médio deu uma aula de tática, mas encontrou um desafio à altura na verticalidade caótica do segundo tempo, quando SSC Napoli e Roma empataram em um emocionante 3 a 3. Enquanto Massimiliano Allegri se concentrou nas infiltrações tardias dos meio-campistas, o banco de Gian Piero Gasperini foi decisivo para salvar um ponto.

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Massimiliano Allegri chegou a este jogo com uma missão clara: devolver o equilíbrio defensivo a um Napoli que havia mostrado falta de equilíbrio nas primeiras semanas. Seu plano tático se baseava em um bloco médio disciplinado, pensado para dificultar o jogo de posse de bola da Roma e, ao mesmo tempo, explorar os espaços entre o centro e as laterais com as infiltrações tardias de seu dinâmico trio de meio-campo. O objetivo era empurrar a Roma para os lados do campo e puni-la nas transições com a velocidade de Hoejlund e a inventividade técnica de De Bruyne.

Em contraste, a Roma de Gian Piero Gasperini chegou ao Stadio Diego Armando Maradona determinada a dominar a bola e ampliar o campo de jogo. Com mais de 60% de posse, a equipe buscava criar superioridade numérica pelos corredores centrais e usar os alas para obrigar os laterais do Napoli a recuar. No entanto, o primeiro tempo mostrou a dificuldade da Roma para transformar suas 24 finalizações no total em chances claras, já que a compactação do Napoli a forçava a arriscar chutes de longe, com baixa probabilidade de gol.

O esquema tático do SSC Napoli

Allegri adotou um 4-3-3 fluido, que se transformava em 4-5-1 nas fases defensivas. A presença de Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa ao lado de Kevin De Bruyne combinava imposição física e visão criativa. O principal gatilho da pressão surgia quando a bola chegava aos meio-campistas centrais da Roma; o Napoli imediatamente fechava os espaços por dentro para cortar as linhas de passe. Isso ficou evidente aos 28 minutos, quando Anguissa aproveitou uma falha na cobertura central para abrir o placar.

Na saída de bola, o Napoli evitava passes curtos arriscados desde a defesa e frequentemente buscava lançamentos verticais diretos para Hoejlund, a fim de superar a primeira linha de pressão da Roma. O papel de McTominay era particularmente elaborado: ele atuava como um “atacante-sombra”, aparecendo na área sem ser notado para explorar o espaço criado pelos pontas, que prendiam os zagueiros da Roma. Essa nuance tática rendeu dois gols ao escocês, que repetidamente apareceu livre na área. Defensivamente, o Napoli mantinha as linhas estreitas e permitia que a Roma tivesse a bola pelos lados, enquanto congestionava a região central. Assim, os visitantes tiveram dificuldade para criar chances claras até os momentos finais.

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O esquema tático da Roma

Gasperini optou por seu característico 3-4-2-1, formação concebida para criar superioridade numérica em diferentes setores do campo. A Roma construía as jogadas com paciência, envolvendo os três zagueiros e Marten de Roon, que recuava para atuar como referência central na saída de bola. A amplitude vinha dos alas, cujo posicionamento avançado obrigava Politano e Lang, do Napoli, a voltar para marcar. Em alguns momentos, isso transformava o 4-3-3 do Napoli em um 6-3-1. O domínio territorial rendeu 11 escanteios e 24 finalizações, mas faltou à Roma precisão para superar a resistência da equipe de Allegri logo no início.

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A pressão da Roma era intensa e adiantada, com o objetivo de recuperar a bola segundos após perdê-la. A linha defensiva alta, porém, deixava a equipe vulnerável às transições rápidas do Napoli. Soulé e Malen atuavam nos espaços entre o meio-campo e a defesa do Napoli, buscando girar e avançar sobre a linha de quatro defensores. Embora tenham encontrado dificuldades para penetrar na defesa durante uma hora, a insistência tática em manter a posse de bola acabou desgastando a retaguarda do Napoli. A estrutura defensiva dependia muito da velocidade de recuperação de N'Dicka e Hermoso, mas os dois foram surpreendidos com frequência pelo momento das infiltrações tardias de McTominay na área.

O duelo tático

A principal disputa tática se deu nos espaços entre o centro e as laterais e na marcação das infiltrações verticais de McTominay. Durante boa parte da partida, Allegri pareceu levar a melhor nesse duelo. Ao permitir que a Roma tivesse uma posse de bola pouco produtiva (61%), o Napoli economizou energia e atacou nos contra-ataques com precisão cirúrgica. A brecha surgiu quando a dupla de meio-campistas centrais da Roma não acompanhou o avanço de McTominay desde trás, o que resultou em seus gols aos 48 e aos 83 minutos. A decisão de Allegri de priorizar a compactação central em vez da manutenção da posse parecia ter garantido os pontos.

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No entanto, Gasperini acabou vencendo a disputa de resistência. Com um grande volume de cruzamentos (35, contra 16 do Napoli) e pressão constante, a Roma finalmente superou a resistência física dos defensores do Napoli. O acerto tático de Gasperini esteve na recusa em abandonar seus princípios ofensivos, mesmo quando perdia por 2 a 0. O volume da produção ofensiva da Roma, que gerou 2,64 gols esperados (xG), indicava que seu domínio tático era real, ainda que inicialmente faltasse precisão nas finalizações.

Ajustes durante o jogo

A partida mudou com as três substituições feitas por Gasperini aos 58 minutos. As entradas de Leonardo Balerdi, Santiago Castro e Nahuel Molina deram novo fôlego e tornaram a Roma mais agressiva. A entrada de Balerdi foi um golpe de mestre tático: embora seja principalmente um defensor, ele passou a avançar nas bolas paradas e em jogadas de desorganização, aproveitando o cansaço do Napoli para marcar duas vezes nos 15 minutos finais. Essa mudança para uma abordagem mais direta, ditada pela urgência, desestabilizou o bloco médio organizado do Napoli.

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Allegri tentou responder com as entradas de Stanislav Lobotka e Leonardo Spinazzola para retomar o controle do ritmo e renovar o fôlego pelos lados do campo. As mudanças, porém, foram reativas, não proativas. A postura mais defensiva abriu espaço para a Roma pressionar ainda mais, até chegar ao empate de Balerdi aos 89 minutos. A virada no panorama do jogo ocorreu porque o Napoli não conseguiu manter a intensidade da pressão, como mostraram o domínio aéreo da Roma no fim e seu sucesso nas disputas pela segunda bola. A disposição de Gasperini para assumir riscos com seus substitutos defensivos acabou garantindo o empate.

Conclusão

No fim, o resultado foi determinado pelo confronto entre o contra-ataque estruturado de Allegri e o volume ofensivo incessante de Gasperini. Embora o Napoli tenha executado perfeitamente o plano tático de usar McTominay como arma para marcar gols, não levou em conta o desgaste físico de defender durante 90 minutos contra uma equipe com o domínio territorial da Roma. O banco de Gasperini, especificamente a inesperada capacidade de Balerdi de marcar gols, expôs a fragilidade do Napoli no fim da partida. Em um jogo decidido nos detalhes, a persistência da Roma e sua flexibilidade tática no terço final foram suficientes para neutralizar a eficiência do Napoli nas transições.