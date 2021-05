Sr. Europa League: Unai Emery faz história na competição; veja retrospecto

O atual treinador do Villarreal está na sua quinta final consecutiva na competição e já é o técnico com mais conquistas na história

Mais conhecido no Brasil pelos seus dois anos à frente do PSG, Unai Emery vai cada vez mais colocando seu nome na briga pelo posto de maior treinador da história da Liga Europa.

Atual técnico do Villarreal, o basco fez história ao classificar a equipe espanhola para sua primeira final continental em seus 98 anos de existência. Com um time sólido e uma defesa consistente, bateu o Arsenal por 2 a 1 na Espanha, no primeiro jogo das semifinais, e segurou o empate por 0 a 0 no Emirates para conseguir a vaga na decisão.

Mas essa não é a primeira vez que Unai Emery faz história na disputa da Liga Europa: nas últimas cinco vezes que participou da competição, o treinador alcançou a final, com três títulos - todos pelo Sevilla -, um vice-campeonato - no comando do Arsenal - e uma decisão por jogar. Além disso, nunca foi eliminado antes das quartas de final e em todas as eliminações, caiu para o eventual vencedor.

Hoje, já é o técnico que mais vezes foi campeão do torneio - que começou como Copa da Uefa, no início da década de 70 -, empatado com o lendário Giovanni Trapattoni. Ou seja: se o Villarreal vencer o Manchester United em Gdansk, na Polônia, se isolará como técnico que mais vezes foi campeão da Europa League.

Por mais que os mais críticos pontuem que isso significa que os times comandados por Unai Emery não tenham participações tão duradouras na Liga dos Campeões, o feito do treinador ainda é histórico por si só, ainda mais com times como o Villarreal, que estava longe de ser o favorito no início do torneio.

Confira todas as campanhas de Unai Emery desde sua primeira participação na Liga Europa:

Ano Time Posição final Resultado decisivo (placar agregado) 2009/10 Valencia Eliminado nas quartas de final Valencia 2 x 2 Atlético de Madrid 2011/12 Valencia Eliminado nas semifinais Atlético de Madrid 5 x 2 Valencia 2013/14 Sevilla Campeão Sevilla 0 (4) x (2) 0 Benfica 2014/15 Sevilla Campeão Dnipro 2 x 3 Sevilla 2015/16 Sevilla Campeão Liverpool 1 x 3 Sevilla 2018/19 Arsenal Vice-campeão Chelsea 4 x 1 Arsenal 2020/21 Villarreal a definir Villarreal x Manchester United

O Villarreal enfrenta o Manchester United pela final da Liga Europa no dia 26 de maio de 2021, uma quarta-feira. Caso os espanhóis saiam com o título, ainda o farão de forma invicta.