Sportv vai passar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 1962: horários e mais da reprise

O torcedor vai poder rever alguns jogos da conquista do bicampeonato brasileiro

Com o futebol caminhando aos poucos para voltar depois pandemia do novo coronavírus, o Sportv vai transmitir alguns dos jogos do na campanha do bicampeonato mundial de 1962 no .

A emissora do Grupo Globo chegou a um acordo com a Fifa pelos direitos televisivos da Copa daquele ano e vai exibir do dia 25 ao 27 de junho os jogos das fases de mata-mata do time que tinha Pelé, Garrincha, Zagallo entre outros.

ONDE ASSISTIR?

As partidas do time canarinho serão exibidas dentro da chamada Faixa Especial da programação do Sportv, que reprisa jogos históricos enquanto a bola não volta a rolar em definitivo no Brasil. A atração começa diariamente às 19h (horário de Brasília), com excessão dos finais de semana, que começa às 18h (de Brasília).

Fase Jogo Dia da reprise Horário Horário alternativo Quartas de final Brasil 3 x 1 Quinta-feira, 25 de junho 19h Sexta-feira, 26 de junho - 11h30 Semifinal Brasil 4 x 2 Chile Sexta-feira, 26 de junho 19h Sábado, 27 de junho - 8h45 Final Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia Sábado, 27 de junho 18h não haverá reprise

A CAMPANHA DO BI MUNDIAL

PRIMEIRRA FASE

Brasil x

O Brasil iniciou a campanha rumo ao bi mundial em grande estilo, com uma vitótia de 2 a 0 sobre o México, no Estádio Sausalito.

Zagallo e Pelé marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo do jogo.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 2 x 0 México

Data: 30 de maio de 1962

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar (Chile)

Gols: Zagallo, aos 11 min, e Pelé, aos 28, do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Gylmar, Djalma , Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Treinador: Aymoré Moreira.

Escalação do México: Carbajal, Del Muro, Cárdenas, Sepúlveda, Villegas, Nájera, Reyes, del Águila, Hernández, Jasso e Díaz. Treinador: Ignacio Trelles.

Brasil x Tchecoslováquia

O empate em 0 a 0 com a Tchecoslováquia, que viria a ser a adversária do Brasil na grande final, marcou a lesão que tirou o Rei Pelé do resto da Copa, com um estiramento muscular.

Foi também o último jogo em que o quarteto da campeão de 58, formado por Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo, atuou junto.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 0 x 0 Tcecoslováquia

Data: 2 de junho de 1962

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar (Chile)

Gols: -

Escalação do Brasil: Gylmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Treinador: Aymoré Moreira.

Escalação da Tchecoslováquia: Scrojf, Lála, Popluhár, Novák, Pluskal, Masopust, Stibrányi, Scherer, Adamec, Kvasnak e Jelínek. Treinador: Rudolf Vytlačil.

Brasil x

O espanhóis abriram o placar ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo com a vantagem. Mas, na seguda etapa, o jovem Amarildo, substituto do lesionado Pelé colocou a bola na rede duas vezes para virar a fabor da Canarinha.

A derrota deixou a Esapanha de fora dos mata-matas, sob muita reclamação e protestos.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 2 x 1 Espanha

Data: 6 de junho de 1962

Local: Estádio Sausalito, em Vinã del Mar (Chile)

Gols: Rodríguez, aos 35 do primeiro tempo e Amarildo, aos 27 e 41 do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Gylmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Treinador: Aymoré Moreira.

Escalação da Espanha: Araquistáin, Gracia, Rodri, Echeberría, Pachín, Vergés, Gento, Peiró, Collar, Puskás e Rodríguez. Treinador: Helenio Herrera.

QUARTAS DE FINAL

Brasil x Inglaterra

Depois de se classificar em primeiro no grupo, o Brasil avançou para pegar a Inglaterra, segunda colocada em seu grupo, nas quartas de final.

O jogo foi muito disputado e terminou primeiro tempo empatado. Mas Garrincha apareceu para decidir e lavr o Brasil às semis, onde se encontraria com os donos da casa.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 3 x 1 Inglaterra

Data: 10 de junho de 1962

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar (Chile)

Gols: Garrincha, aos 31, e Hitchens, aos 38 min do primeiro tempo. Vavá, aos 8, e Garrincha, aos 14 min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Gylmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Treinador: Aymoré Moreira.

Escalação da Inglaterra: Springett, Armfield, Ray Wilson, Bobby Moore e Flowers, Norman, Douglas, Greaves, Hitchens, Haynes e Bobby Charlton. Treinador: Walter Winterbottom.

SEMI FINAL

Brasil x Chile

Nas semis, a seleção brasileira encontrou o Chile, dono da casa, que pela primeira vez chegava tão longe na Copa, depois de passar da União Soviética, nas quartas.

Garrincha, principal jogador do Brasil depois do corte de Pelé, acabou expulso do jogo, correndo o risco de perder a grande final, mas no fim, tudo deu certo e ele foi liberado para jogar.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 4 x 2 Chile

Data: 13 de junho de 1962

Local: Estádio Nacional, em Santiago (Chile)

Gols: Garrincha, aos 9 e 32, e Toro, aos 42 min do primeiro tempo. Vavá, aos 5 e aos 33, e Sánchez, de pênalti, aos 16.

Escalação do Brasil: Gylmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Treinador: Aymoré Moreira.

Escalação do Chile: Escuti, Eyzaguirre, Contreras, Raul Sánchez, Rodríguez, Jorge Toro, Rojas, Ramírez, Landa, Tobar e Leonel Sánchez. Treinador: Fernando Riera Bauzá.

Brasil x Tchecoslováquia

Reencontrando a adversária da primeira fase, o Brasil saiu atrás no placar, mas logo empatou. No segundo tempo veio a virada e, masi uma vez, o troféu da , o segundo, e de forma consecutiva.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia

Data: 17 de junho de 1962

Local: Estádio Nacional, em Santiago (Chile)

Gols: Masopust, aos 15, e Amarildo, aos 17 min do primeiro tempo. Zito, aos 24, e Vavá, aos 33 min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Gylmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. Treinador: Aymoré Moreira.

Escalação da Tchecoslováquia: Schroif, Tichý, Novák, Pluskal, Popluhár, Masopust, Pospichal, Scherer, Kadabra, Kvašnák, Jelinek. Treinador: Rudolf Vytlacil.