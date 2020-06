Sportv vai passar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 1958: horários e mais da reprise

Emissora reprisa o primeiro título do Brasil em Copas do Mundo com os craques Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo e muito mais

Seguindo a reprise de jogos históricos, o Sportv vai transmitir os jogos do na campanha do primeiro título mundial na Copa de 1958, na .

A emissora do Grupo Globo chegou a um acordo com a Fifa pelos direitos televisivos da competição e vai exibir, nos dias 28 e 29 de junho, os dois principais jogos daquela conquista com os craques Pelé e Garrincha, que juntos nunca perderam um jogo pela seleção brasileira.

ONDE ASSISTIR?

As partidas do time canarinho serão exibidas dentro da chamada Faixa Especial da programação do Sportv , que reprisa jogos históricos enquanto a bola não volta a rolar no Brasil.

Fase Jogo Dia da reprise Horário Semifinal Brasil 5 x 2 Domingo, 28 de junho 18h Final Brasil 5 x 2 Suécia Segunda-feira, 29 de junho 19h

A CAMPANHA DO PRIMEIRO TÍTULO MUNDIAL

Brasil x Áustria

Na primeira partida do Brasil na , já tivemos um show da seleção. Sem Pelé, no banco de reservas, sobrou para Mazzola, com dois gols e uma assistência, chamar a responsabilidade.

Com uma boa atuação, os brasileiros despacharam a seleção austríaca, terceira colocada na Copa de 1954. Era o começo de uma campanha histórica para a canarinho.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 3 x 0 Áustria

Data: 8 de junho de 1958

Local: Estádio Rimnersvallen, em Uddevalla (Suécia)

Gols: Mazzola, aos 38min do primeiro tempo e aos 44 do segundo, e Nílton , aos 4min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Gilmar; De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos; Dino Sani, Didi; Joel, Mazzola, Dida, Zagallo. Treinador: Vicente Feola.

Escalação da Áustria: Szanwald; Halla, Swoboda, Hanappi; Happel, Koller; Horak, Senekowitsch, Buzek, Alfred Körner, Schleger. Treinador: Karl Argauer.

Brasil x

Primeira partida na história das Copas a terminar em 0 a 0, Brasil e Inglaterra protagonizaram um duelo entre duas das grandes favoritas da competição, ainda que o English Team estivesse desfalcado de alguns titulares, mortos em um acidente aéreo poucos meses antes.

Com Pelé novamente no banco, foi à partir deste jogo que o treinador Vicente Feola percebeu que seria interessante contar com o garoto para as próximas. Assim, a seleção iria para um jogo decisivo diante da poderossíma União Soviética precisando num duelo de "vida ou morte".

Ficha técnica:



Placar: Brasil 0 x 0 Inglaterra

Data: 11 de junho de 1958

Local: Nya Ullevi Stadion, em Gotemburgo (Suécia)

Escalação do Brasil: Gilmar; De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos; Dino Sani, Didi; Joel, Mazzola, Vavá, Zagallo. Treinador: Vicente Feola.

Escalação da Inglaterra: McDonald; Howe, Banks; Clamp, Wright, Slater; Douglas, Robson, Kevan, Haynes, AŽCourt. Treinador: Walter Winterbottom.

Brasil x União Soviética

Foto: Reprodução/Fifa

Reservas até então, os jovens Pelé e Garrincha assumiam a titularidade em uma partida de Copa do Mundo pela primeira vez.

Do outro lado estava a União Soviética, temida pela inovação na preparação física de seus atletas e pelo futebol ”científico” adotado. Além disso, contavam com Lev Yashin no gol, considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos.

Mas o que se viu foi um verdadeiro massacre brasileiro. "A desintegração da defesa russa começou exatamente quando Garrincha tocou na bola”, escreveu Nelson Rodrigues. Nos três primeiros minutos - “os minutos mais incríveis da história do futebol”, como foi descrito por Gabriel Hanot, um dos idealizadores da Liga dos Campeões -, Garrincha e Pelé mandaram duas bolas na trave e Vavá fez um gol.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 2 x 0 União Soviética

Data: 15 de junho de 1958

Local: Nya Ullevi Stadion, em Gotemburgo (Suécia)

Gols: Vavá, aos 3min do primeiro tempo e aos 32min do segundo.

Escalação do Brasil: Gilmar; De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos; Zito, Didi; Garrincha, Vavá, Pelé, Zagallo. Treinador: Vicente Feola.

Escalação da União Soviética: Yashin; Kesarev, Kuznetsov, Voinov; Krijevski, Tsarev; Aleksander Ivanov, Valentin Ivanov, Simonian, Igor Netto, Ilyin. Treinador: Gavril Katchaline.

Brasil x

Contra o País de Gales, pelas quartas de final, o Brasil teve mais dificuldades que o esperado. No final, já perto dos minutos derradeiros, quem salvou a seleção foi um jovem craque, em seu primeiro gol em Copas do Mundo: Pelé.

Em um de seus gols mais famosos, o craque recebeu a bola dentro da área, aplicou um lençol e finalizou na saída do goleiro Kelsey. 1 a 0 e o Brasil estava classificado para as semifinais da competição.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 1 x 0 País de Gales

Data: 19 de junho de 1970

Local: Nya Ullevi Stadion, em Gotemburgo (Suécia)

Gols: Pelé, aos 28min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Gilmar; De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos; Zito, Didi; Garrincha, Mazzola, Pelé, Zagallo. Treinador: Vicente Feola.

Escalação do País de Gales: Kelsey; Williams, Hopkins; Sullivan, Mel Charles, Bowen; Medwin, Hewitt, Webster, Allchurch, Jones. Treinador: Jimmy Murphy.

Brasil x França

Nas semifinais, um passeio dentro de campo. Contra a França de Just Fontaine, um dos maiores artilheiros da história das Copas - e goleador daquela edição -, foi Pelé quem brilhou, marcou três gols e mandou os franceses de volta para casa.

O primeiro tempo até foi apertado, mesmo que Vavá tenha aberto o placar logo aos 2 minutos de jogo. Depois de Fontaine empatar e Didi recolocar a canarinho na frente, com um belo gol, o jogo foi com um clima ainda tenso para o vestiário.

Na volta para a segunda etapa, Pelé apareceu e deixou claro que seria um dos maiores de história, com uma atuação de gala, tendo apenas 17 anos. Rei.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 5 x 2 França

Data: 24 de junho de 1970

Local: Raasunda Stadion, em Estocolmo (Suécia)

Gols: Vavá, aos 2min, Fontaine, aos 9min e Didi, aos 39min do primeiro tempo; Pelé, aos 8min, 19min e 31min, e Piantoni, aos 38min do 2º tempo.

Escalação do Brasil: Gilmar; De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos; Zito, Didi; Garrincha, Mazzola, Pelé, Zagallo. Treinador: Vicente Feola.

Escalação da França: Abbes; Kaelbel, Lerond; Penverne, Jonquet, Marcel; Wisnieski, Fontaine, Kopa, Piantoni, Vincent. Treinador: Albert Batteaux

Brasil x Suécia

Uma das finais mais famosas da história. Contra os donos da casa, o Brasil entrou como favorito, mas logo os rivais abrirem o placar com Liedholm.

O que parecia ser um jogo difícil só serviu para mostrar a superioridade de uma das maiores seleções de todos os tempos. Com um elenco recheado de craques, a canarinho brilhou, viu Vavá e Pelé marcarem duas vezes e Zagallo deixar o seu.

O Brasil era campeão mundial pela primeira vez!