SporTV vai passar Flamengo x Liverpool pelo Mundial de Clubes de 1981: quando será, horário e mais da reprise

Ainda sem futebol no Brasil, a SporTV vai reprisar o título inédito do Rubro-Negro

Com o futebol ainda paralisado no brasil devido ao surto do coronavírrus, a SporTV segue exibindo reprises de jogos históricos. No dia 17 de junho, os torcedores do vão poder relembrar a conquista do de 1981, contra o , de Kenny Dalglish. Este foi o primeiro e, até agora, único título mundial do .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool 0x3 Flamengo DATA Quarta-feira, 17 de junho de 2020 LOCAL Estádio Nacional - Tóquio, JAP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV, na televisão fechada.

SOBRE A FINAL DO MUNDIAL DE 1981



Depois de vencer o Corbeloa, do , na Libertadores, o Famengo seguiu para o para, no dia 13 de dezembro de 1981, enfrentar o Liverpool, campeão da Copa da Europa, que mais tarde viria a ser a Liga dos Campeões. Em partida única, o time de Zico, Júnior e Nunes bateu a equipe de Kenny Dalglis. O escocês era um dos grandes nomes da Europa, enquanto o Galinho vivia um dos melhores momentos de sua carreira. Assim, mesmo depois que Bob Paisley, treinador dos Reds, ter dito que não temia o clube carioca, o Flamengo derrotou os ingleses com três gols ainda no primeiro tempo.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Liverpool: Grobbelaar, Neil, Thompson, Hansen, Lawrenson; Lee, McDermott, Souness, Kennedy; Dalglish, Johnston. Técnico: Bob Paisley.

Escalação do Flamengo: Raul, Leandro, Marinho, Mozer, Júnior; Andrade, Adílio, Zico, Tita, Lico; Nunes. Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOLS

Flamengo: Nunes (2x) e Adílio