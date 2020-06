Sportv transmite final da Copa de 1958 entre Brasil e Suécia; horário e mais informações

Veja como foi o primeiro título mundial da seleção brasileira, conquistado na Suécia diante dos donos da casa

Continuando a transmissão de jogos históricos durante a paralisação do futebol brasileiro, o Sportv reprisa nesta terça-feira, 30 de junho, o primeiro título da seleção brasileira na , em 1958. A Globo conseguiu um acordo com a Fifa para exibir partidas marcantes dos primeiros mundiais.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O assegurou a primeira Copa do Mundo ao vencer a , país-sede do torneio em 1958, por 5 a 2 na grande final. A partida foi histórica para a seleção não só pelo título mas pelo uso da camisa azul, que se tornaria a "camisa dois" da CBD e CBF.

Mais times

ONDE ASSISTIR?

As partidas do time canarinho serão exibidas dentro da chamada Faixa Especial da programação do Sportv , que reprisa jogos históricos enquanto a bola não volta a rolar no Brasil.

Fase Jogo Dia da reprise Horário Final Brasil 5 x 2 Suécia Terça-feira, 30 de junho 19h

A CAMPANHA DO PRIMEIRO TÍTULO MUNDIAL

O Brasil atuou em seis partidas na Copa do Mundo de 1958. O título veio de forma invicta com cinco vitórias e um empate.

Brasil 3 x 0 Áustria; gols de Mazzola (dois) e Nilton .

Brasil 0 x 0 ;

Brasil 2 x 0 União Soviética; gols de Vavá (dois).

Brasil 1 x 0 ; gol de Pelé.

Brasil 5 x 2 ; gols de Vavá, Didi e Pelé (três) para o Brasil e Fontaine e Piantoni para a França.

Brasil 5 x 2 Suécia; gols de Vavá (dois), Pelé (dois) e Zagallo para o Brasil e Liedholm e Simonsson para a Suécia.

Confira mais detalhes sobre as partidas do Brasil em 1958 clicando aqui.

BRASIL 5 X 2 SUÉCIA

Uma das finais mais famosas da história. Contra os donos da casa, o Brasil entrou como favorito, mas logo os rivais abrirem o placar com Liedholm.

O que parecia ser um jogo difícil só serviu para mostrar a superioridade de uma das maiores seleções de todos os tempos. Com um elenco recheado de craques, a canarinho brilhou, viu Vavá e Pelé marcarem duas vezes e Zagallo deixar o seu.

Mais artigos abaixo

O Brasil era campeão mundial pela primeira vez!