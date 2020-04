Sportv transmite jogos da Copa do Mundo de 1982: datas, horários e próxima partida

Canal tem preenchido parte de sua programação com reprise da campanha da seleção naquele Mundial

Com o futebol mundial paralisado devido ao surto do novo coronavírus, o SporTV decidiu relembrar a campanha do na de 1982, considerada por muitos como uma das mais talentosas gerações da seleção.

Confira a programação!

DATAS E HORÁRIOS DA REPRISE DO MUNDIAL DE 1982



Foto: Getty Images

DIA JOGO HORÁRIO Quinta-feira (09/04) Brasil x Nova Zelândia 19h (de Brasília) Sexta-feira (10/04) Brasil x 19h (de Brasília) Sábado (11/04) Brasil x 19h (de Brasília)

Brasil x Nova Zelândia

Há quase 38 anos, a seleção brasileira goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 no Estádio Benito Villamarin, em Sevilha, na , pela terceira rodada da Copa do Mundo.

Com o placar elástico, o Brasil se classificou em primeiro lugar do Grupo F, com seis pontos.

Mais ou menos essa seleção aí...O estagiário não era nascido, então vai perder nenhum detalhe.#FaixaEspecialSporTV pic.twitter.com/TsJaWqeUqx — SporTV (@SporTV) April 7, 2020

Ficha técnica:

Placar: Brasil 4 x 0 Nova Zelândia

Data: 23 de junho de 1982

Local: Estádio Benito Villamarin - Sevilha, Espanha

Público: 31.759

Gols: Zico (28 e 31min), Falcão (55min), Serguinho (70min)

Escalação do Brasil: Waldir Peres, Leandro, Oscar (Edinho, aos 75), Luizinho e Júnior; Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico; Serginho (Paulo Isidoro, aos 75) e Éder. Treinador: Telê Santana.

Escalação da Nova Zelândia: Van Hattum, Dodds, Herbert, Almond e Elrick; Boath, Summer e McKay; Creswell (Turner, aos 77), Rufer (Cole, aos 77) e Wooddin. Treinador: John Adshead.