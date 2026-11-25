Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Um reforço para o ataque em janeiro. Com características claras e específicas, capaz de elevar o nível do setor. Luciano Spalletti deixou isso claro após a vitória sobre o Venezia pela Serie A: em janeiro, quer um centroavante fisicamente forte, perfil que não tem no elenco. Um camisa 9 de ofício, algo que Woltemade e Kolo Muani, duas contratações do verão, não são hoje. “Kolo tem velocidade, porte físico e resistência. Pode jogar como centroavante, mas precisamos de um jogador específico para essa função porque não o contratamos. Depois, não adianta falar que Spalletti pode ir embora”, afirmou à imprensa. “Precisamos de jogadores fortes fisicamente, que recebam a bola lançada no corpo e saibam jogar mesmo sob a marcação física do zagueiro adversário”.

O perfil traçado pelo ex-treinador de Inter, Roma e Napoli está claro. Agora cabe ao clube atender ao pedido. Uma sugestão chegou a Carnevali e Massara: Gianluca Scamacca, que tem jogado pouco na Atalanta, não apenas por razões físicas. Sarri prefere Nikola Krstovic e Charles De Ketelaere a ele, sem esquecer Raspadori, que acaba de voltar de lesão e pode atuar como falso 9 se necessário. Salvo surpresas, o atacante nascido em 1999, que marcou 3 gols em 13 jogos nesta temporada, deixará o clube no ano novo para jogar com regularidade.

Resta saber se a Juventus estará em seu futuro. Segundo o Sportmediaset apesar da sugestão de Spalletti, os proprietários e a diretoria têm, hoje, outras ideias e não parecem dispostos a atendê-lo. São três motivos: primeiro, a condição física do atacante que passou pelo Sassuolo, que luta contra lesões há anos, o verdadeiro motivo pelo qual ainda não se firmou. Somam-se a isso o desempenho irregular em campo, que inevitavelmente lhe tirou o rótulo de “garantia no ataque”, e o valor alto demais que a Atalanta atribui ao seu passe. A Juventus precisa respeitar limites financeiros rígidos e não pode planejar um investimento superior a 30 milhões de euros, o valor de Scamacca.

A Atalanta não considera, hoje, a possibilidade de empréstimo e só liberará Scamacca mediante pagamento. A Juventus, por sua vez, não planeja uma contratação em definitivo. Um dos motivos é também a intenção de apostar em Jeff Ekhator, que chegou do Genoa no verão por 16 milhões de euros, pagáveis em três exercícios financeiros, além de custos adicionais de 0,4 milhão de euros e mais 2 milhões de euros em bônus.

Publicidade Publicidade

Ekhator praticamente não entrou em campo. Uma lesão de grau moderado no músculo semitendinoso, sofrida em agosto, comprometeu os primeiros meses de sua nova passagem. Nesta temporada, disputou apenas 24 minutos entre campeonato e copas, mas agora está bem e pronto para contribuir. Ainda busca seu primeiro gol pela Juventus. No Genoa, marcou 5 em 57 partidas.