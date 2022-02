Sporting x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

O Sporting recebe o Manchester City na tarde desta terça-feira (15), no estádio José Alvalade, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do HBO Max, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Sporting x Manchester City DATA Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio José Alvalade, Lisboa - POR HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na tv fechada, e o HBO Max, na internet, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Parque dos Príncipes. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Mais uma vez, o Manchester City chega ao mata-mata da Liga dos Campeões como um dos candidatos ao título.

Os Citizens foram os líderes do grupo A, com 12 pontos marcados.

Até o momento, o time de Pep Guardiola soma quatro vitórias e duas derrotas.

O Sporting terminou a primeira fase da Champions League na vice-liderança do grupo C, com 9 pontos.

A equipe portuguesa soma até o momento três vitórias e três empates..

A CAMPANHA DO SPORTING

Sporting 1 x 5 Ajax

Borussia Dortmund 1 x 0 Sporting

Besiktas 1 x 4 Sporting

Sporting 4 x 0 Besiktas

Sporting 3 x 1 Borussia Dortmund

Sporting 4 x 2 Ajax

A CAMPANHA DO MANCHESTER CITY



Manchester City 6 x 3 RB Leipzig

PSG 2 x 0 Manchester City

Brugge 1 x 5 Manchester City

Manchester City 4 x 1 Brugge

Manchester City 2 x 1 PSG

RB Leipzig 2 x 1 Manchester City

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORTING

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 2 x 2 Sporting Primeira Liga 11 de fevereiro de 2022 Sporting 2 x 0 Famalicão Primeira Liga 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sporting x Estoril Primeira Liga 20 de fevereiro de 2022 15h (de Brasília) Marítimo x Sporting Primeira Liga 26 de fevereiro de 2022 15h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 0 x 4 Manchester City Premier League 12 de fevereiro de 2022 Manchester City 2 x 0 Brentford Premier League 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas