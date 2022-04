Sporting x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Português 21/22

Sporting e Benfica se enfrentam neste domingo (17), no José Alvalade, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sporting x Benfica DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo (17), no José Alvalade.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o Sporting aparece na vice-liderança do Campeonato Português e busca reduzir a diferença para o líder Porto.

Do outro lado, o Benfica, eliminado pelo Liverpool nas quartas de final da Champions League, volta as atenções para o clássico na Primeira Liga. Atualmente, aparece na terceira posição, com 64 pontos, nove a menos que o rival.

Em 313 jogos disputados entre as equipes, o Benfica registra 136 vitórias, contra 112 do Sporting, além de 65 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 2 x 0 P. Ferreira Português 3 de abril de 2022 Tondela 1 x 3 Sporting Português 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Sporting Taça de Portugal 21 de abril de 2022 16h15 (de Brasília) Boavista x Sporting Português 25 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 3 x 1 B-SAD Português 9 de abril de 2022 Liverpool 3 x 3 Benfica Champions League 13 de abril de 2022

Próximas partidas