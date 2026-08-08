Sporting Portugal e Nottingham Forest chegaram a um acordo pela transferência de Ousmane Diomandé, informao especialista em mercado da bola David Ornstein, do The Athletic. O zagueiro rende quarenta milhões de euros aos portugueses.

Diomandé vai viajar para a Inglaterra já neste sábado para realizar os exames médicos. Se não surgirem problemas, o destro assinará contrato de cinco anos com o Forest.

Diomandé, de 1,90 metro, renovou seu contrato com o Sporting no início deste ano até meados de 2030. O clube incluiu uma cláusula de saída de oitenta milhões de euros, mas aceita a metade.

O zagueiro de 22 anos assinou com o Sporting em janeiro de 2023, quando o clube o contratou do FC Midtjylland por 7,5 a 12,5 milhões de euros. O clube dinamarquês também negociou um percentual de 20% sobre uma futura venda.

Apesar disso, o Sporting vai obter um enorme lucro com Diomandé, que no Forest vai encontrar o compatriota e ex-PSV Ibrahim Sangaré e, ao que tudo indica, formará uma linha de três na defesa com Nikola Milenkovic e Murillo dos Santos.

O Forest já havia se movimentado nesta janela de verão ao contratar o volante Xaver Schlager sem custos, vindo do RB Leipzig, e ao comprar o meia ofensivo Gustavo Sá por 20 milhões de euros, junto ao FC Famalicão.

Para o Sporting, a venda de Diomandé representa a quarta grande transferência deste verão, após Geovany Quenda (50 milhões, Chelsea), Morten Hjulmand (40 milhões, Atlético Madrid) e Francisco Trincão (40 milhões, Al-Ahli).

Além disso, Alisson Santos, que se transferiu em definitivo para o Napoli, rendeu ao Sporting mais 16,5 milhões de euros, enquanto Diogo Travassos foi para o SC Braga por 5,5 milhões.