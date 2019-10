Sporting pode colocar nome de Cristiano Ronaldo em seu estádio: "é um grande símbolo"

Presidente do clube revela que considera homenagear o atacante português

O considera mudar o nome do estádio José Alvalade para homenagear Cristiano Ronaldo. O atacante chegou ao clube em 1997, aos 12 e, após chegar ao time principal, se transferiu para o .

Embora sua carreira não tenha durado muito tempo no Sporting, Ronaldo deixou um legado duradouro no time. E o presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirmou que está pensando em tirar o nome de José Alvalade, fundador do clube, do estádio.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

"É uma idéia que não deixamos de lado e uma das quais obviamente teríamos muito orgulho", disse Varandas à Tuttosport, lembrando dos períodos em que Cristiano Ronaldo ficava treinando até tarde.

"Sobre os nossos jovens, estamos tentando manter o exemplo dele dentro da academia".

Mais artigos abaixo

O Estádio José Alvalade foi reconstruído na virada do milênio e reaberto em 2003, com uma capacidade expandida de pouco mais de 50 mil torcedores.

A primeira partida disputada no local após a reconstrução foi a famosa vitória do Sporting por 3 a 1 sobre o Manchester United - um jogo em que Ronaldo mostrou que seu norme se tornaria familiar.