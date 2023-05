Sporting Cristal x The Strongest ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes do grupo do Fluminense se enfrentam e time de Tiago Nunes pode se complicar caso perca

Os dois 'azarões' do grupo D da Libertadores da América 2023 se enfrentam nesta terça-feira (2). O Sporting Cristal, time peruano comandado pelo brasileiro Tiago Nunes, que vive momento incerto no clube, recebe o The Strongest, da Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Paramount+, no streaming.

A situação do Sporting Cristal já é delicada na terceira rodada. O time de Rimac perdeu as duas primeiras partidas e não soma nenhum ponto até agora. A instabilidade no campeonato peruano também tem afetado o ambiente. Parte da imprensa peruana afirma que Tiago Nunes entregou o cargo, fato que não foi confirmado pelo clube.

Já o The Strongest foi a grande surpresa da primeira rodada. Jogando na altitude de casa, o time boliviano bateu o poderoso River Plate por 3 a 1 e conquistou seus primeiros três pontos. No duelo seguinte, porém, perdeu para o Fluminense e agora soma três pontos, ocupando a segunda colocação do grupo.

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Renato Solís, Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio , Nilson Loyola, Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Martín Távara, Jostin Alarcon, Brenner e João Grimaldo.

The Strongest: Guillermo Viscarra, José María Carrasco, Adrián Jusino, Carlos Roca, Carlos Robles, Jaime Arrascaita, Álvaro Quiroga, Eugenio Isnaldo, Junior Arias, Enrique Triverio, José Flores.

Desfalques

Sporting Cristal

Sem desfalques confirmados.

The Strongest

Não há desfalques confirmados.

Quando é?