Sporting Cristal x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta terça (20), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo visita o Sporting Cristal nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em Lima, pela primeira rodada do grupo E da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para SP, RS, MG - exceto Juiz de Fora -, Curitiba e Maringá), na TV aberta, e na Conmebol TV, via pay-per-view, pela primeira rodada do grupo E fase de grupos da Copa Libertadores. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sporting Cristal x São Paulo DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Estádio Nacional do Peru - Lima, Peru HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O SBT (para SP, RS, MG - exceto Juiz de Fora -, Curitiba e Maringá), na TV aberta, e a Conmebol TV, via pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (20). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada, o São Paulo busca manter a boa sequência na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Hernanes e Gabriel Sara, com dores musculares, seguem fora, assim como Orejuela e Walce, com problemas de joelho.

🏃‍♂️ Já Orejuela e Walce correram no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas do REFFIS.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/R7dIVbTtSz — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2021

Provável escalação do Sporting Cristal: Solis; Madrid, González, Merlo e Loyola; Calcaterra, Tavara e Christopher Gonzalez; Corozo, Riquelme e Avila.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Igor Gomes; Pablo e Luciano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORTING CRISTAL

JOGO CAMPEONATO DATA Alianza Universidad de Huánuco 0 x 3 Sporting Cristal Copa Movistar 29 de março de 2021 Sporting Cristal 3 x 1 Deportivo Municipal Copa Movistar 14 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Universitario x Sporting Cristal Copa Movistar 25 de abril de 2021 17h30 (de Brasília) Sporting Cristal x Alianza Lima Copa Movistar 28 de abril de 2021 A definir

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 2 Guarani Paulista 14 de abril de 2021 Palmeiras 0 x 1 São Paulo Paulista 17 de abril de 2021

Próximas partidas