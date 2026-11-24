Sporting CP x Manchester United: detalhes da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Novos comandos se enfrentam em Lisboa

O Manchester United viaja a Lisboa para enfrentar o Sporting CP pela Champions League, no Estádio José Alvalade.

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O Sporting CP chega em ótima fase. O time de Paulo Fonseca venceu seus últimos cinco jogos e bateu o Uniao Serra por 4 a 0 no sábado, pela Taça de Portugal.

No início deste mês, também venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 fora de casa, resultado que ajuda a explicar sua presença na metade de cima da tabela da Champions League.

O Manchester United chega após uma tarde difícil. A estreia de Mauricio Pochettino no comando terminou em derrota por 4 a 0 para o Liverpool, em uma partida na qual Leny Yoro foi expulso antes dos 10 minutos.

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A viagem a Portugal oferece uma chance rápida de reação. O Manchester United venceu a Roma por 3 a 2 nesta competição no início do mês, mas sofreu 15 gols nos últimos cinco jogos.

Pochettino agora precisa estabilizar um time que ocupa a 17ª posição na Champions League e está mergulhado na luta contra o rebaixamento na Premier League. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

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