Sport x Vitória-PE: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e Vitória-PE entram em campo nesta quarta-feira (14), na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (Pernambuco), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Vitória-PE DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca a vitória no estadual / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Rede Globo (Pernambuco), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem técnico e passando por um momento turbulento na temporada, o Sport entra em campo precisando do triunfo para se aproximar da classificação à próxima fase.

Início de semana com movimentação no Centro de Treinamento. Quarta tem Leão em campo! #PST



📸 @andersonstevens/@sportrecife pic.twitter.com/bAWYbUFaz3 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 12, 2021

Já o Vitória-PE luta contra o rebaixamento e quer aproveitar a má fase do rival para somar pontos.

Provável escalação do Sport: Maílson, Ewerthon, Chico, Renzo, Júnior Tavares, Ronaldo, Ricardinho, Gustavo Oliveira, Thiago Neves, Mikael e Maxwell.

Provável escalação do Afogados: Preto, Léo, Geovani Sandes, Danilo, Léo Carioca, Wellington, Juninho, Diogo Peixoto, Matheus Brito, Rogério e Marcelo Nicácio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 2 x 2 Sport Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Afogados 0 x 0 Sport Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sete de Setembro x Sport Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 18h (de Brasília) Retrô x Sport Campeonato Pernambucano 24 de abril de 2021 19h (de Brasília)

VITÓRIA-PE

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória-PE 2 x 1 Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 31 de março de 2021 Náutico 4 x 1 Vitória-PE Campeonato Pernambucano 27 de março de 2021

Próximas partidas