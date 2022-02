Sport x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Pernambucano 2022

Sport x Santa Cruz se enfrentam neste sábado (19), na Ilha do Retiro, a partir das 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para PE), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

QUANDO É?

JOGO Sport x Santa Cruz DATA Sábado, 18 de fevereiro de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para PE), na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (19), na Ilha do Retiro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Clássico das Multidões acontecerá sem público no fim de semana, pelo Campeonato Pernambucano.

Na liderança do Pernambucano, com 12 pontos, o Santa Cruz vem de vitória sobre o Sete de Setembro por 3 a 1 na última rodada, e busca mais um triunfo para seguir na ponta da tabela.

Do outro lado, o Sport, na quinta posição, com oito pontos, vem de empate sem gols com o Ceará, mas no Estadual acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Em 114 confrontos entre as equipes, o equilíbrio é marcante: 27 vitórias do Santa Cruz, contra 43 do Sport, além de 34 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Santa Cruz

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 2 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 9 de fevereiro de 2022 Sete de Setembro 1 x 3 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Retrô Campeonato Pernambucano 27 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Santa Cruz x Vera Cruz Campeonato Pernambucano 5 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Afogados Campeonato Pernambucano 13 de fevereiro de 2022 Ceará 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas