Sport x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, escalação e mais do clássico do Campeonato Pernambucano

Os dois times se enfrentam no domingo (19), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Fase de grupos do Campeonato Pernambucano de 2020 está chegando ao fim. Neste domingo (19), Sport e se enfrentam pela última rodada, a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (em Pernambuco) e do SporTV . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Sport x Santa Cruz DATA Domingo, 19 de julho de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Rceife, PE HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Sport / Foto: Renato Spencer/Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo em Pernambuco e na TV fechada pelo SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SPORT

O Leão é apenas o quinto colocado na tabela do Pernambucano, com 11 pontos conquistados em oito partidas disputadas. Nesta volta aos gramdos, o time de Daniel Paulista tenta se manter na zona de classificação para as quartas de final do Estadual.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico, Sander; Willian Farias, João Igor, Jonatan Gomez; Leandro Barcia, Hernane e Marquinhos.

Mais artigos abaixo

SANTA CRUZ

O Santinha, por sua vez, é o líder do Pernambucano, com 22 pontos conquistados até agora, o que o classifica diretamente para a semifinal da competição. Durante a paralisação, a equipe ganhou um reforço: Victor Rangel, o nome do centroavante já consta no BID e ele deve começar jogando.

Provável escalação do Santa Cruz: Maycon Cleiton; Toty, William Alves, Danny Morais e Fabiano; André, Paulinho e Didira; Jeremias, Victor Rangel e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Sport 15 de março de 2020 Sport 1 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Confiança-SE Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 20h (de Brasília) Sport x Ceará Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 3 x 0 -PB Copa do Nordeste 12 de março de 2020 Santa Cruz 2 x 1 Decisão Campeonato Pernambucano 15 de março de 2020

Próximas partidas