Sport x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Sport e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (9), na Ilha do Retiro, a partir das 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Receife, PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogos deste sábado (9), na Ilha do Retiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Apesar da eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano - foi derrotado nos pênaltis para o Salgueiro após empatar no tempo normal em 2 a 2 -, o Sport estreará na Série B contra o Sampaio Corrêa sem o impacto do resultado, de acordo com o goleiro Mailson.

"Não, não afeta não. Cabeça boa, trabalhar agora e embarcar agora só na Série B", afirmou o jogador.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, eliminado da Copa do Brasil para a Portuguesa-RJ, aguarda o vencedor do segundo turno do Campeonato Maranhense para decidir a competição.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Sport possui ampla vantagem. São sete vitórias do Leão, contra duas do Sampaio Corrêa, além de três empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Sport Copa do Nordeste 3 de abril de 2022 Sport 2 (2) x (4) 2 Salgueiro Campeonato Pernambucano 6 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Sport Série B 16 de abril de 2022 18h30 (de Brasília) Criciúma x Sport Série B 23 de abril de 2022 11h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA São José de Ribamar 0 x 0 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 27 de março de 2022 Cordino 1 (4) x (2) 1 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 30 de março de 2022

Próximas partidas