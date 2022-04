Sport x Salgueiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Pernambucano

Sport e Salgueiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), na Ilha do Retiro, a partir das 20h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Salgueiro DATA Quarta-feira, 5 de abril de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, BA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (6), na Ilha do Retiro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Sport chega para o duelo das quartas de final após se classificar na quarta posição na primeira fase, com 16 pontos. Este será o primeiro jogo do Leão após o vice campeonato da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza.

Já o Salgueiro chega após terminar a primeira fase na quinta colocação, com 15 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1x1 Fortaleza Copa do Nordeste 31 de março de 2022 Fortalza 1x0 Sport Copa do Nordeste 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Sampaio Corrêa Série B 9 de abril de 2022 18h30 (de Brasília) Guarani x Sport Série B 16 de abril de 2022 18h30 (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Vera Cruz 1x2 Salgueiro Pernambucano 12 de março de 2022 Salgueiro 2x2 Retrô Pernambucano 16 de março de 2022

Próximas partidas

Sem partidas definidas.