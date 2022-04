Sport x Salgueiro: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Pernambucano 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (6) para Sport x Salgueiro, duelo válido pelas quartas de final Campeonato Pernambucano, a partir das 20h (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes na temporada, com o primeiro terminando empatado em 1 a 1.

Vindo de derrota na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, o Sport busca encontrar novamente o caminho das vitórias contra o Salgueiro, que não entra em campo desde o dia 16 de março, quando empatou com o Retrô em 2 a 2.

Quem se classificar, enfrenta o Retrô nas semifinais. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Gilmar dal Pozzo terá os desfalques de Everton Felipe e Rodrigão, lesionados. Com isso, o Sport náo deverá ter muitas mudanças em relação ao time que vem atuando.

O técnico Silvio Criciúma deve repetir a escalação do jogo contra o Retrô.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Denner; Bill, Luciano Juba e Parraguez.

A Bilheteria Social e do Arco estão abertas nesta terça-feira até às 18h. Garanta o seu ingresso e faça parte do #EuVouPraIlha! 🏟️ pic.twitter.com/KU1jTA8vwf — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 5, 2022

Possível escalação do Salgueiro: Jerfesson; Ronaldo, Amilton, Edu, Lucas Franco; Leo Santos, Hebert, Bruce; Robinho, Patrick e Hudson.

DESFALQUES

SPORT:

Everton Felipe e Rodrigão: lesionados.

SALGUEIRO:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport e Salgueiro será transmitido ao vivo pelo Premiere , na TV fechada, nesta quarta-feira.