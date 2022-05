Sport x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta terça-feira (31), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Sport e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (31), na Arena de Pernambuco, a partir das 19h (de Brasília), pela abertura da décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Ponte Preta DATA Terça-feira, 31 de maio de 2022 LOCAL Arena de Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas - GO

Assistentes: Cristhian Passos e Leone Carvalho - GO

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva - PE

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (31), na Arena Pernambuco.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há duas rodadas (um empate e uma derrota), o Sport busca a recuperação para se manter no G-4 da Série B. Atualmente, em quarto lugar, soma 15 pontos, sete a menos que o líder Cruzeiro.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, a Ponte Preta, na 16ª posição, com nove, busca não só se afastar da zona de rebaixamento, como também voltar a vencer após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos.

Em 24 jogos disputados até o momento, a Macaca registra nove vitórias, contra oito do Sport, além de sete empates. No último confronto, a equipe pernambucana venceu por 2 a 1, pela Série B de 2019.

Sport altera local de jogo

No domingo (29), o Spor decidiu mudar o local da partida da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco por conta da forte chuva que atinge a Região Metropolitana do Recife.

O Sport Club do Recife decretou luto oficial de três dias, na noite deste domingo (29), em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem o Estado.



Na sede rubro-negra, as bandeiras serão hasteadas a meio-mastro até a noite da próxima quarta-feira (1º). pic.twitter.com/4YB9CeSuLn — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 30, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 0 x 0 Sport Série B 18 de maio de 2022 Sport 0 x 1 CRB Série B 24 de maio de 2022

As chuvas castigam Pernambuco desde a última semana e Recife é um dos nove municípios que declarou estado de emergência. Até o momento, são 56 mortes confirmadas e 56 seguem desaparecidas. Além disso, 3.957 pessoas estão desabrigadas.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sport Série B 8 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Sport x Grêmio Série B 13 de junho de 2022 20h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Ponte Preta Série B 21 de maio de 2022 Ponte Preta 0 x 0 Chapecoense Série B 25 de maio de 2022

Próximas partidas