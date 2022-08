Sport x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (30), pela 27ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

O Sport recebe o Novorizontino nesta terça-feira (30), na Ilha do Retiro, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0 na última rodada, o Sport busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Atualmente, soma 37 pontos, cinco a menos que o Vasco, quarto colocado.

Para o confronto, a equipe não poderá contar com Pedro Naressi, expulso na última rodada, mas Fabinho, após cumprir suspensão, retorna.

Do outro lado, o Novorizontino, sem vencer há dois jogos (uma derrota e um empate), busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, soma 32 pontos, seis a menos que o Operário, equipe que abre o Z-4.

Prováveis escalações

Possível escalação do SPORT: Denis; Eduardo, Fábio Alemão, Sabino e Sander; Fabinho, Denner e Giovanni; Vagner Love, Kayke e Luciano Juba.

Possível escalação do NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willian Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Ramón Martínez, Danielzinho e Vinícius Leite; Douglas Baggio, Ronaldo e Ronald.

Desfalques da partida

Sport:

Pedro Naressi: suspenso (cartão vermelho).

Novorizontino:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Sport x Novorizontino DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Sport Série B 18 de agosto de 2022 Sport 1 x 0 Chapecoense Série B 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Sport Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília) Ponte Preta x Sport Série B 7 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 0 Novorizontino Série B 19 de agosto de 2022 Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta Série B 26 de agosto de 2022

Próximas partidas